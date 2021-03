Kein Mallorca-Boom in Reisebüros in Greiz und Zeulenroda

Das Reisebüro am Stadtbrunnen in Zeulenroda-Triebes hat geschlossen. Fragen und Buchungen werden per E-Mail oder Telefon entgegen genommen.

Ein Lebenszeichen in Form einer Bandansage ist in den meisten Reisebüros in Greiz und Zeulenroda-Triebes zu hören. Die Message ähnlich: Wir sind trotz Lockdown für unsere Kunden da und nehmen Buchungen per Mail und Telefon entgegen. Ans Telefon bekommen wir am Donnerstag aber nur zwei Mitarbeiter vom Reisebüro Reiseträume in Greiz und dem Reisebüro Enke in Zeulenroda-Triebes. Wir wollten von ihm wissen, ob die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca zu erhöhten Nachfragen der Kunden geführt hat. Die einheitliche Antwort: Nicht wirklich. Die Zukunft ist unsicher.