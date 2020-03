Keine Lebensmittelknappheit in der Region zu erwarten

In den sozialen Netzwerken tauchen in den vergangenen Wochen immer wieder Bilder von leeren Supermarkt-Regalen auf. Außerdem machte die Meldung die Runde, dass wegen Hamsterkäufen im Zuge der Corona-Virus-Pandemie bei den Tafeln immer weniger Lebensmittel ankommen. Kommt es wegen der Panikkäufe zu Versorgungsengpässen in der Supermärkten der Region? Trifft es am Ende gar die am Schlimmsten, denen es ohnehin schon am Nötigsten fehlt – die Tafelgänger?

Handel: Versorgung der Bevölkerung gewährleistet

Die Supermarktkette Kaufland die unter anderem Geschäfte in Zeulenroda-Triebes und Greiz hat, teilt mit, dass in den vergangenen Tagen in ihren Filialen Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Konserven sowie Hygieneprodukte teilweise sehr stark nachgefragt wurden. „Daher kann es derzeit bei einzelnen Produkten kurzfristig zu Engpässen kommen“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. Die Warenversorgung sei jedoch grundsätzlich gewährleistet. Für verschiedene Warengruppen habe man ohnehin seit Jahren eine Abgabemenge in haushaltsüblichen Mengen pro Einkauf festgelegt. Diese Abgabemenge richte sich nach der Verfügbarkeit der Ware.

Auch Aldi-Nord teilt mit, dass die Versorgungssicherheit in den Märkten in Zeulenroda-Triebes und Greiz weiter gewährleistet sei. So verzeichne man zwar vereinzelt höhere Absatzmengen bei einigen haltbaren Lebensmitteln, wie Nudeln und Konservenartikeln, Getränken und Hygieneprodukten. „Einkäufe größerer Mengen durch einzelne Kunden können dazu führen, dass Artikel zeitweise in den Märkten vergriffen sind“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Bei Aldi gibt es keine Abgabebeschränkungen im Standardsortiment. „Weitreichende Lieferengpässe für Lebensmittel und Near-Food-Produkte können wir zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen“, heißt es weiter.

Knut Bernsen, Landesgeschäftsführer des Handelsverbandes Thüringens, teilt diese Einschätzung. „Auch wenn es vereinzelt zu höheren Nachfragen nach haltbaren Produkten kommt, sind keine Einschränkungen der Warenverfügbarkeit in Thüringen festzustellen“, sagt er. Grundsätzlich seien die Lieferstrukturen im Handel effizient und gut vorbereitet, so dass die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet sei.

Tafel in Greiz erhält gleich viele Lebensmittel

Auf eine gute Verfügbarkeit im Lebensmittelhandel ist die Tafel in Greiz angewiesen. Die Mitarbeiter sammeln mehrmals die Woche übrig gebliebene Lebensmittel in Bäckereien und Supermärkten in Greiz, Zeulenroda-Triebes und Umgebung ein. „Wir können nicht feststellen, dass wir von den Supermärkten wegen einer gestiegenen Nachfrage durch den Corona-Virus weniger Lebensmittelspenden erhalten“, sagt Petra Grimm von der Greizer Tafel. Zuvor hatten beim Dachverband der 950 Tafeln in Deutschland mehrere Tafeln Probleme gemeldet. Über Spendeneinbrüche von bis zu 50 Prozent war vereinzelt berichtet wurden. In Greiz und Zeulenroda-Triebes – wo die Tafel eine Außenstelle betreibt – sei davon nichts zu spüren.

850 Tafelausweise sind in Greiz und Zeulenroda-Triebes derzeit im Umlauf. Davon komme aber nur ein Bruchteil regelmäßig zu den Ausgaben. Unter den Tafelkunden sei derweil, keine Panik zu spüren. „Das Thema Corona wird gelegentlich diskutiert, aber keiner versucht sich mit Vorräten einzudecken“, sagt sie. In den Räumen der Tafel seien die Hygienevorschriften verschärft worden. Regelmäßiges Händewaschen, Desinfektion und der Verzicht auf Händeschütteln seien den Mitarbeitern vermittelt wurden.