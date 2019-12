Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Spur von Geschenkestress auf dem Adventsmarkt Zickra

Es ist voll auf dem Adventsmarkt in Zickra, aber die Besucher streifen völlig entspannt durch das verschachtelte Labyrinth aus Kunsthandwerk, Leckereien und Kulturprogramm. Sie lauschen den Liedern des Duos Liedfass und ziehen gemütlich von Stand zu Stand. Nein, von Vorweihnachtshektik ist hier nicht viel zu spüren. Haben denn die Menschen schon alle Geschenke im Sack? Sind hier keine Last-Minute-Käufer, die wenige Tage vor Weihnachten panisch die letzten Überraschungen zusammen suchen?

Wünsche sammeln geht das ganze Jahr

An einem Stand für Keramikkunst betrachtet Jana Schmidt eine verzierte Schüssel. „Ich schaue eher, ob ich für mich selbst noch was Schönes finde“, sagt die Frau, die heute extra aus dem Erzgebirge angereist ist. Gute Dreiviertel ihrer Geschenkeliste habe sie bereits abgehakt. Übrig sind nur noch die harten Brocken. Wie ihre Mutti. Die es ihr mit Sätzen wie „Ich brauche nichts“, aber auch wirklich nicht leicht macht. „Ansonsten höre ich das ganze Jahr über zu, was meinen Lieben so gefallen könnte. Sehe ich dann etwas, was zu den Wünschen passt, kann es auch sein, dass ich im Oktober schon mal ein Geschenk eintüte“, sagt sie.

Deutsche kaufen Geschenke vorausschauend

Damit ist sie nicht allein. Laut der Statistik besorgen die meisten Deutschen ihre Geschenke sehr vorausschauend. In einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young gaben 47 Prozent der Befragten an, ihre Geschenke bereits im November oder noch früher zu kaufen. Rund 34 Prozent schlagen in den ersten beiden Dezemberwochen zu. Auf den letzten Drücker, was in der Befragung immerhin noch ein bis zwei Wochen vorm Fest bedeutet, kaufen nur 19 Prozent.

Yvonne Richter hat ihre Geschenke schon alle zusammen. Auf dem Adventsmarkt wird mit der Tochter lieber genascht und geschaut. Foto: Norman Börner

Yvonne Reich ist mir ihrer kleinen Tochter unterwegs. „Ich bin eigentlich fertig mit meinen Weihnachtseinkäufen“, sagt sie. Ein paar Kleinigkeiten wie handgemachte Seife und Rasierer hat sie auf dem Markt trotzdem noch entdeckt und dazu gelegt. Ansonsten liest sich ihre Auswahl sehr abwechslungsreich. Musikinstrumente für die Kinder, Selbstgebasteltes, Bücher und Spielwaren.

Weihnachten für Buch und Spielzeughandel eine der umsatzstärksten Phasen

Die letzt genannten zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Laut einer aktuellen Umfrage geben 43 Prozent der Befragten an, Bücher zu verschenken. Immerhin 39 Prozent legen Spielzeug unter den Tannenbaum. Für den Buch- und Spielzeughandel ist das Weihnachtsgeschäft eine der umsatzstärksten Phasen des Jahres. Rund 30 Prozent des Jahresumsatzes werden zur Weihnachtszeit im Bereich des Buch- und Spielzeughandels erwirtschaftet.

Gutscheine und Geld sind beliebteste Geschenke

Aber auch sie hat einen Härtefall in der Familie. „Mein Mann ist schwierig zu beschenken. Es ist schwer rauszubekommen, was er sich wünscht“, sagt Yvonne Reich. Sollte kein Herzenswunsch lesbar sein, wird es in Deutschland meist der Gutschein oder das Geldgeschenk. Die sind im Jahr 2019 erneut das beliebteste Weihnachtsgeschenk.

Letztlich treffen wir ihn dann doch noch. Den Last-Minute-Schenker. Marcel Schwarz aus Lauscha gibt zu, noch gar nichts unter Dach und Fach zu haben. Aber auch er ist ganz entspannt. „Es wird wieder auf den Abend vor Weihnachten oder den Vormittag des 24. hinauslaufen“, sagt er. Aber in Stress verfalle er deswegen bestimmt nicht. „Es ist ja schließlich Weihnachten“, sagt er.