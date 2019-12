Der Fortbestand der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ in Zeulenroda-Triebes ist in Frage gestellt.

Zeulenroda-Triebes. Rund acht Prozent vom Haushaltsvolumen gibt die Stadt Zeulenroda-Triebes jährlich an freiwilligen Leistungen aus.

Keine Zukunft für Zeulenroda ohne harte Einschnitte

1,1 Millionen Euro würde die Stadt Zeulenroda-Triebes sparen, wenn die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt durch die Stadträte am Mittwochabend um 18 Uhr zu ihrer Sitzung im Rathaussaal ihr Votum dafür geben.

Welche sind die größten Einsparungen, die die neuerliche Fortschreibung beinhaltet? Punkt eins, ist die Anhebung der Hebesätze. Die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) soll von 311 Prozent auf 328 Prozent erhöht werden. Die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) soll von 411 Prozent auf 439 Prozent erhöht werden. Betroffen sind davon Firmen, die ihr Unternehmen in der Stadt betreiben. Bei der Gewerbesteuer, die Firmeninhaber aller Unternehmen in der Stadt zahlen, ist eine Erhöhung von 404 Prozent auf 434 Prozent geplant. Allein in diesem Jahr konnte sich die Stadt über vier Millionen Euro Gewerbesteuer freuen. Mit der Anhebung der Hebesätze rechnet die Stadt Zeulenroda-Triebes mit 595.000 Euro Mehreinnahmen.

Einwohnermeldeamt und Jugendeinrichtung in Zeulenroda

Ein zweiter Punkt ist die Zusammenlegung der städtischen Bibliothek mit dem Einwohnermeldeamt. Das würde in die Räume der Bibo ziehen. Umgesetzt könnte das allerdings erst 2024 werden, da eine Mietvertragsbindung für das Einwohnermeldeamt besteht. Der dritte Hauptpunkt der Einsparungen sind die Jugendeinrichtungen. Hier soll das Freizeitzentrum in der Straße am Puschkinpark zum 30. Juni 2020 geschlossen werden. Die Aktivitäten der Jugendeinrichtung sollen im Jugendfreizeitpark „Am Römer“ integriert werden- rund 40.000 Euro Ersparnis.

Jugend- und Kinderballett „kess

Mit der Schließung des Freizeitzentrums entfällt für das Jugend- und Kinderballett „kess“ die Trainingsmöglichkeit. Als Lösung wird über die Nutzung des Spiegelsaals in der Jahn-Turnhalle mit samt der Hausmeisterwohnung für das gesamte Accessoire von kess nachgedacht. Zudem soll der Personalkostenzuschuss für die Tanzgruppe um weitere 4000 Euro gesenkt werden.

Naturbad Triebes und Rad-und Wanderwege

Der Anglerverein Triebes bewirtschaftet seit 2018 das Naturfreibad Triebes. Dieses Modell ist ein Erfolg, die Besucherzahlen sind stetig gestiegen. Der Personalkostenzuschuss von 30.000 Euro soll bleiben, allerdings wird ab 2020 keinen Betriebskostenzuschuss mehr gewährt. Rund 3300 Euro werden eingespart. Die Bewirtschaftung der Rad-und Wanderwege in der Stadt sollen ab dem kommenden Jahr von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes übernommen werden.

Sportförderung sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Stadt wird ab dem kommenden Jahr den Zuschuss an den Turn-und Sportverein (TSV) für die Bewirtschaftung des Waldstadions um 8000 Euro reduzieren. Ab 2021 gibt es noch einmal 8000 Euro weniger. 227.000 Euro will die Stadtverwaltung im sächlichen Verwaltungs-und Betriebskostenaufwand einsparen.

Städtische Musikschule und Landschulheim

Beide Einrichtungen sollen geschlossen werden. Für die städtische Musikschule Zeulenroda steht der Termin 30. September, für das Schullandheim Ende des Jahres 2020. Rund 167.000 Euro hat die Stadt jährlich für die hier gut 300 angemeldeten Kinder als Zuschuss an die Musikschule gezahlt. Das Ziel im HSK war es auf 80.000 Euro Zuschuss zu kommen. Nun soll es ganz geschlossen werden ebenso wie das Schullandheim - Ersparnis 110.000 Euro.

Zudem sollen die Darlehen der Stadtwerke Zeulenroda GmbH in kommunale Darlehen umgeschuldet werden- Ersparnis 80000 Euro.