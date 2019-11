Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kesse Mädels und Jungs starten in die 20. Tanzgala

Sie sind wahrlich kess, wissen sich nach dem Rhythmus zu bewegen, zu tanzen- die Mädels und Jungs des Jugend- und Kinderballett „kess“ des Jugendvereins „Römer“ aus Zeulenroda-Triebes. Doch das Tanzen alleine macht es nicht, sie sind ein verschworenes Team - Eltern und Kinder und sie steuern ihre eigenen Gedanken, Ideen bei, um perfekt zu sein. Diese Gemeinschaft wird gepflegt bei den Großen wie den Kleinen.

So ist es auch nicht verwunderlich, als Tanzpädagogin Ramona Schneider ihre Mädels nach einer Probe um Unterstützung bat, bei der Gestaltung der Bühnen zur bevorstehenden Tanzgala-Tour in der Region und darüber hinaus, dass die Tänzerinnen spontan ihre Ideen verkündeten und sich bereiterklärten diese auch umzusetzen.

Vor drei Jahren brauchte kess noch nicht auf Tour gehen, da haben sie die Gäste in die Stadt in die Stadthalle Zeulenroda geholt. Doch dann musste die Stadthalle Zeulenroda-Triebes aus bautechnischen Gründen gesperrt werden. So blieb den Tänzerinnen und Tänzern nichts anderes übrig, wollten sie und ihre Arbeit, ihr Können, der Öffentlichkeit präsentieren, auf Tour zu gehen. Die Mädels und Jungs absolvieren einen wahren Marathon. In diesem und im kommenden Jahr werden sie im Bürgerhaus in Pausa-Mühltroff, in der Vogtlandhalle Greiz und im Neuberinghaus Reichenbach auftreten. Jedes Mal heißt es, Sachen packen, jedes Kostüm mit den Schuhen, den Kopfbedeckungen und den Accessoire müssen gekennzeichnet eingepackt werden, die Technik muss verstaut und wieder aufgebaut werden und dann soll ja auch jeder Saal sich im entsprechenden Outfit sich präsentieren. Keine einfach Sache. Nichtsdestotrotz feiert das Kinder- und Jugendballett die 20. Tanzgala auf ihrer Tour. Dazu sind natürlich auch die Zeulenroda-Triebeser und alle aus der Region eingeladen.

Die 20. Tanzgala soll jedoch etwas Besonderes werden. Kess will mit dem gesamten Publikum feiern. Wie das ablaufen werden, darüber möchten die kessen Mädels und Jungs noch nicht verraten.

8. Dezember, 15 Uhr, im Bürgerhaus Pausa-Mühltroff, 18. Januar, um 16 Uhr, Vogtlandhalle Greiz, 8. Februar, 15 Uhr, Neuberinghaus Reichenbach, Karten gibt es ab Montag, 11. November, im Reisebüro Enke, Greizer Straße in Zeulenroda (036628/8610), in der Vogtlandhalle Greiz (03661/62880) und im Neuberinghaus Reichenbach (03765/12188).