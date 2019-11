Der Krankenhausförderverein des Kreiskrankenhauses Greiz organisiert vier Mal im Jahr einen ersten Hilfe-Kurs für Kinder. Wobei die Kinder lernen und deren Eltern in dieser zeit extra unterrichtet werden. Arthur zeigt an Zoe, wie er vorgehen würde, wenn seine Spielfreundin sich verletzt hätte.

Kinder helfen ohne Scheu

Wann immer etwas passiert, sei es eine Schnittwunde, sei es ein Unfall oder wenn ein anderer gestürzt ist, die Kinder können helfen. Das jedenfalls hat die kleine Abfrage am Ende des Ersten-Hilfe-Kurses im Kreiskrankenhaus Greiz gezeigt.

Die Kinder kamen an diesem Tag zusammen mit ihren Eltern in das Krankenhaus. Gelernt wurde aber getrennt, auch wenn sich der Inhalt ziemlich ähnelte. Sei es die Notrufnummer, die bei Emmett, Zoe, Colin und den anderen wie sofort im Kopf parat ist, sei es beim Prüfen der Atmung des Verletzten oder sogar bei der stabilen Seitenlage, die Kinder waren perfekt. Sie konnten selbst einen Erwachsenen in die stabile Seitenlage bringen. Arthur, einer der teilnehmenden Kinder, konnte das Gelernte sofort umsetzen und wenn er auch vergessen hatte, sofort über ein Handy die Notrufnummer 112 zu rufen, so arbeitete er jeden einzelnen Schritt danach konkret ab, bis er die kleine Zoe, die auch an dem Lehrgang teilnahm, in die stabile Seitenlage gebracht hatte. Colin brachte selbst eine erwachsene Frau perfekt in die Seitenlage. Die Kinder hatten alles perfekt im Griff und auch das Anlegen von Verbänden sah bei ihnen richtig perfekt aus. Jens Krüger von der Rettungsambulanz Greiz, Sommerfeld und Fritzsche, erklärte den Kleinen, warum sie den Kopf dehnen müssen, warum sie zuerst die Atmung kontrollieren müssen und vieles mehr.

Bei den Eltern, Kinder und Eltern lernten getrennt, ging es darum, wie sie sich bei Unfällen mit Kleinstkindern verhalten sollen. Auch hier standen die Handgriffe der Ersten Hilfe im Mittelpunkt. Für Tina Barth, die Mutter vom sechsjährigen Emmett und der achtjährigen Tochter Zoe, nutzte diesen kostenfreien Lehrgang, der durch den Förderverein des Kreiskrankenhauses, dem Verein „We4Kids zusammen mit der Rettungsambulanz mehrmals im Jahr angeboten wird, ist es wichtig, dass auch ihre Kinder in Notsituationen sich selbst und anderen zu helfen wissen. Jens Schneider, Vater von zwei Kindern, nahm zusammen mit seiner Familie an diesem Lehrgang teil, um nicht nur das eigene Wissen aufzufrischen, sondern auch, dass seine Kinder ganz einfach helfen können, wenn eine Notsituation in der Familie oder auch bei anderen passiert.

Der gemeinsame Erste-Hilfe-Kurs für Kinder und Eltern – Helferkids – fand am Samstag im Greizer Kreiskrankenhaus statt. André Zippel, Wacheleiter der Rettungsambulanz Greiz schätzte ein, dass auch dieser Kurz wieder ein voller Erfolg war. Im kommenden Jahr soll es weitere Kurse geben, so Zippel. Auch wenn er in seiner Arbeit noch nicht direkt vor Ort bemerkt habe, dass in Notfällen die Kinder Rettungshelfer waren, so ist er sich, dass das Wissen darum, wie erste Hilfe geleistet werden kann, eine große Sicherheit verleiht.

Vorgestellt hat der Wacheleiter auch die neue Notfall-App, die zusammen mit dem Förderverein und der Rettungsambulanz erstellt wurde. Die kostenlose App Helferkids ist sowohl im Google Play Store als auch im App Store von Apple zu finden.