Kindergärten und Schulen in Zeulenroda-Triebes zu

Zu einer gemeinschaftlichen Sitzung im Rathaussaal hatte der Bürgermeister sowie die Mitarbeiter des Fachbereiches am Montagnachmittag die Schulleiter und die Leiter der Einrichtungen der städtischen sowie der Kindergärten unter Freier Trägerschaft eingeladen.

Schließlich sind laut Beschluss des Kultusministeriums alle Schulen und Kindergärten vorsorglich wegen der Eindämmung des Coronavirus ab Dienstag geschlossen. Um eine einheitliche Notversorgung abzusichern und mögliche Fragen direkt vor Ort klären zu können, wurde diese Veranstaltung einberufen, so Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos).

Lob an die Eltern für das besonnene Verhalten

Antje Helmert, Kindergartenleiterin der städtischen Einrichtung „Sonnenschein“ sprach allen Eltern, deren Kinder im Zeulenrodaer Kindergarten „Sonnenschein“ betreut werden, ein großes Lob aus. „Die gesamte Erfassung für eine mögliche Notbetreuung in der Einrichtung verlief ruhig und besonnen, die Eltern haben keine Panik verbreitet“, so Antje Helmert. Sie erhielt ein zustimmendes Kopfnicken der Anwesenden.

Offene Fragen werden in den nächsten Tagen geklärt

Nichtsdestotrotz hatten die Schulleiter und Einrichtungsleiter noch ein paar fragen. So wurde die fragen von den Kindergartenleiterinnen der Einrichtung „Hainschlösschen“ in Pahren. Dort haben alle Eltern eine Möglichkeit für ihre Sprösslinge eine Betreuung abzusichern. Trotzdem müssen, laut Anordnung aus dem Kultusministerium die Kindergärtnerinnen alle vor Ort sein. „Für eine Woche haben alle zutun“, so die Frage. Was in der verbleibenden Zeit passieren soll, darauf gibt es noch kaum Antworten. Hauptamtsleiter Henning Rasym verwies darauf, dass Überstunden abgebaut werden könnten. Diese Frage muss sicherlich noch bis zum Ende geklärt werden. Der Hauptamtsleiter erklärte aber auch, dass solche und ähnliche Fragen, wie die Bezahlung und Besetzung in den Einrichtungen durch das Kultusministerium in den kommenden Tagen geklärt werden.

Vordergründig sei jetzt, die Sicherheit und die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus, so Rasym. Stets aktualisierte Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Zeulenroda-Triebes dazu, so der Bürgermeister.

Von der Stadt Zeulenroda-Triebes wurde erlassen, dass Erzieherinnen im Alter von 60 Plus nicht in die Notfallbetreuung der Kinder eingesetzt werden sollen zum eigenen Schutz.