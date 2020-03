Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindergarten in Hohenleuben ist Sorgenkind

Getroffen haben sich die Stadtratsmitglieder zu ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr am Montagabend in Hohenleuben und von den gewählten 13 Stadtratsmitgliedern waren auch 12 anwesend, so dass man beschlussfähig war. Entsprechend wurde auch mit der Tagesordnung verfahren. Kein Punkt auf der Tagesordnung wurde ausgelassen. Stadtrat Stöhr erinnerte lediglich daran, dass die Bürgerfragestunde wie seit Jahren eigentlich üblich auf eine halbe Stunde begrenzt ist und man sich dieses Mal besonders kurz fassen möge, um nicht unnötig die Länge der Sitzung hinauszuzögern. Der Grund: Das Coronavirus.

Auf der Tagesordnung stand die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für dieses Jahr und dem Finanzplan. Der größte Umfang an Investitionen nehmen die Maßnahmen in der Kindereinrichtung „Leubazwerge“ in Hohenleuben im Vermögenshaushalt ein. Der Vermögenshaushalt umfasst eine Gesamtsumme von 101.300.000 Euro. Im Verwaltungshaushalt stehen 1496 Millionen Euro. Für Kindergarten „Leubazwerge“ umfangreiche Maßnahmen geplant 75.000 Euro sind für die Kindereinrichtung „Leubazwerge“ eingeplant. Die Stadt Hohenleuben, nach der Genehmigung des stellt dafür einen Fördermittelantrag im Rahmen des Förderprogrammes für Investitionen für Kindergärten beim Land Thüringen. Die Förderung könnte 50.000 Euro betragen, so dass die Stadt noch 25.000 Euro Eigenmittel aufbringen muss. Der Kindergarten, der sich in Freier Trägerschaft des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) befindet, bedarf nicht nur bauliche Veränderungen, sondern auch das komplette Leitbild der Einrichtung soll überarbeitet und neu aufgestellt werden. Zuletzt waren hier immer weniger Kinder angemeldet, dafür aber erhöhte sich der Beitrag für Gastkinder in dreistelliger Höhe. Gastkinder sind solche, die zwar in Hohenleuben wohnen, die Eltern sich aus den unterschiedlichsten gründen für einen Kindergarten außerhalb der Stadt Hohenleuben entschieden. So muss die Stadt Hohenleuben an die jeweiligen Städte wo sich die Einrichtungen befinden einen Gastbeitrag bezahlen. Aus diesem Grund soll sich nun nicht nur baulich, sondern eben auch gestalterisch einiges in der Kindereinrichtung tun. Fenster, Türen, eine farbliche Gestaltung sowie neue Waschbecken und die farbliche Gestaltung sollen in Angriff genommen werden. Neben baulichen Maßnahmen soll im Kindergarten ein neues Leitbild erarbeitet werden „Wir hoffen, dass wir die Kuh vom Eis holen können“, so Hohenleubens Bürgermeister Dirk Bergner (FDP). Damit hofft er, dass die Kritikpunkte an der Einrichtung beseitigt werden können, dass das DRK den Personalschlüssel aufstockt und die Einrichtung wieder attraktiv für die Eltern und deren Sprösslinge wird. Mit dazu beitragen soll die Neuaufstellung der Einrichtung. Gemeinsam mit der entsprechenden Behörde des Landratsamtes Greiz, dem Jugendamt, Eltern und Erzieher soll nun die schon lange geforderte und notwendige Neuausrichtung erfolgen. Weitere Maßnahmen im Etat Weitere Maßnahmen wie 2.000 Euro für die Technik für den Bauhof und 5.000 Euro für die Straßenbeleuchtung in der Gartenstraße sind zudem für dieses Jahr im Haushaltsetat eingeplant.