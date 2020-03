Die Fußgängerüberquerungsinsel in Langenwetzendorf, in unmittelbarer Nachbarschaft des Sommerbades, ist zwar nach den Regeln und Normen gebaut worden, doch mit Umbauten, könnten sich nicht nur auch die Ratsmitglieder mit dieser Insel einverstanden erklären, sie würde entsprechend ihren Aussagen auch mit der Realität konform gehen. Bürgermeister Kai Dittmann ist von den Ratsmitgliedern beauftragt wurden, mit dem Bauherrn, dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, in Kontakt zu treten und die Vorschläge zu unterbreiten.

Kindergartengebühren steigen in Langenwetzendorf

Bei der Brisanz der Themen, die am Montagabend auf der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates in Langenwetzendorf standen, hätte man eigentlich eine große Anzahl der Eltern als Gäste erwartet, die eine Gebührenerhöhung der Kindergartenbeiträge unmittelbar betreffen. So jedenfalls war es 2014, als zum letzten Mal die Gebührensatzung der Kindergärten in kommunaler Trägerschaft in der Gemeinde angepasst wurde. Damals waren alle Stühle besetzt. Nicht so am Montagabend.

Am Ende wurde die Änderung der Gebührensatzung mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen. Die Gebührenerhöhung tritt am 1. April in Kraft.

Langenwetzendorfs Bürgermeister, Kai Dittmann (CDU), betonte vorab, dass die Anpassung der Gebühren vorab mit den Mitgliedern des Elternbeirates der Kindergärten abgesprochen wurde und auch in den Ausschüssen der Gemeinde diskutiert wurde. Die Ausschussmitglieder hätten einstimmig zugestimmt.

Die Gebühren für die Kinder in den insgesamt fünf Kindergärten in Langenwertzendorf (alle sind in kommunaler Hand), wurden für Kinder im Alter von null bis drei Jahren für eine Halbtagsbetreuung von 122 auf 134 Euro (1. Kind) und für eine Ganztagsbetreuung (neun Stunden) von 174 auf 191 Euro (1. Kind) angehoben. Die Elternbeiträge für alle weiteren Kinder einer Familie wurden entsprechend angepasst und angehoben.

Für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt müssen die Eltern für eine Halbtagsbetreuung des 1. Kindes zukünftig 111 Euro bezahlen. (früher 101 Euro). Die Ganztagsbetreuung ab drei Jahren kostet zukünftig 158 Euro (früher 144 Euro). Auch hier wurde für alle weiteren Kinder die Kosten für die Eltern entsprechend angepasst.

Gemeinderat Andreas Schneider (Die Linke) meldete sich zu Wort. Er hatte zwar im Ausschuss dem Beschluss zugestimmt, doch sei ihm erst später die Brisanz aufgefallen. Er fragte nun, warum ausgerechnet Langenwetzendorf die Gemeinde wäre, die Spitzenreiter bei den Kosten der Eltern unter den umliegenden Gemeinden ist. „Kinder sind doch unsere Zukunft“, so Schneider.

Ebenfalls diese Meinung vertrat Gemeinderat Frank Steinmüller (CDU). Er stellte die Frage, warum immer wieder auf die Kinder, auf die Zukunft der Gemeinde, zurückgegriffen wird, wenn eine Lücke im Haushalt ist. Auf die Bitte des Bürgermeisters er solle eine Alternative nennen, stellte die Frage, warum nicht die Hebesätze für die Gewerbesteuer in Langenwetzendorf erhöht wird.

Dittmann versuchte im Fortgang zu erläutern, warum man die Gebühren für die Betreuung der Kinder in den Kindergärten erhöhen muss. Die Kosten für die Kindergärten seien in den letzten Jahren um 330.000 Euro gestiegen. Inbegriffen sind Betriebskosten und die Kosten für das Personal. Die Erhöhung der Elterngebühren würden 27.000 Euro Mehreinnahmen bedeuten. Die Frage vom Gemeinderat Schneider, warum man zwischen eins, zwei und drei Kinder in einer Einrichtung aus einer Familie unterscheidet, würde das Kindergartengesetz fordern. Auch eine Differenzierung nach dem Einkommen der Eltern wurde abgelehnt. Hier würden einige Eltern bedeutend mehr bezahlen müssen, andere und die gibt es bereits auf Grund des geringen Einkommens, nichts. „Verständlich würden die Eltern, die bedeutend mehr Geld bezahlen müssten (bis 800 Euro), eine andere Betreuung fordern“, so Dittmann, der diese Möglichkeit ablehnte.

Ratsmitglied Jens Dietsch (CDU) bestätigte, dass die Kindergartenbetreuung in der Gemeinde nicht die billigste ist, allerdings wäre der Standard auch entsprechend hoch. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer lehnte er ab, da man hier die Wirtschaft belasten würde und es nicht förderlich für eine Ansiedlung neuer Gewerbe in der Gemeinde sei.

Bürgermeister Kai Dittmann ging noch einen Schritt weiter und versprach vor den Gemeinderäten auf eine Anfrage des Geschäftsführers der Laremo Gottfried Floß, dass die Gewerbesteuer in den kommenden vier Jahren nicht erhöht wird.