Kleider machen Leute. Zu einer Hochzeit trifft das auf alle Fälle zu. Für mich sind die freundlichen Menschen in ihren hübschen Kleidungsstücken das Schönste an einem Fest. Wenn sie diese in einem Geschäft in der eigenen Stadt erworben haben, ein gutes Gefühl beim Einkauf hatten, dann ist doch alles perfekt. Jeder sollte einmal darüber nachdenken, ob ihm die vor Ort gebotenen Einkaufsmöglichkeiten mit dem Service nicht doch so wichtig sind, dass unbedingt alles dafür getan werden sollte, um diese zu erhalten. Wie heißt es doch...in guten wie in schlechten Zeiten... Jeder Einzelne sollte sich im Klaren sein, dass die Online-Riesen oftmals nicht im eigenen Land produzieren lassen, dass sie ihren Sitz in einem der steuergünstigen Länder haben und jeder Kunde nur eine Nummer ist. Es sollte uns nicht egal sein, ob unsere Innenstädte aussterben, kleine Geschäfte schließen. Und das alles, weil wir auf die Werbung der Großanbieter reinfallen, während die Kleinen kaum einen finanziellen Rückenhalt in der Krise aufbauen können. Für die Städte und Kommunen sind die eigenen Händler und Gewerbetreibenden wichtig und nicht nur, weil sie Steuern zahlen. Es ist die Atmosphäre, das Flair einer Stadt, das die Händler mit ihren Läden oder Kaffees und Restaurants so lebendig gestalten und lebenswert machen. Da hilft kein Jammern und Meckern, wir haben es alle in der Hand und können entscheiden, wo wir einkaufen.