Der Kindergarten „Spatzennest“ in Langenwolschendorf hat erneut die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ erhalten Die Mädchen und Jungen erforschten den Schnee, wie er zusammengesetzt ist, was er wiegt und vieles mehr

Kleine Forscher, ganz groß in Langenwolschendorf

Im Kindergarten „Spatzennest“ in Langenwolschendorf gehen die Mädchen und Jungen mit Begeisterung auf Entdeckungsreise. Dabei untersuchen sie naturnahe Vorgänge, wollen diese verstehen und gehen den Zusammenhängen auf den Grund. Der Kindergarten bekam nun zum zweiten Mal in Folge das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ verliehen. Aller zwei Jahre müssen Erzieher/innen und die Kinder für diese Anerkennung zahlreiche Prüfungen absolvieren. So wurden zahlreiche Dokumentationen zu den Projekten und deren Ergebnisse ebenso wie Schulungsunterlagenerstellt und eingereicht werden.