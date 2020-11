Kleinen und großen Menschen Freude bereiten

Es sind die blitzenden Augen, die der Zeulenrodaerin Jana Eckner, Vorstandsmitglied der Lebenshilfe, entgegenstrahlten, als sie das Wort Geschenke erwähnte gegenüber den Kindern des Kinderheimes und der Tagesgruppen der Lebenshilfe,. Sie verliehen ihr die Gewissheit, dass die Zeulenrodaer innerhalb der Aktion Sternschnuppe 2020 Freude erfahren sollen.

Als Mitarbeiterin der Firma von Henrik Enke, Fachgeschäft für Orthopädie- und Bequemschuhe in Zeulenroda und Greiz, hatte sie schon im vergangenen Jahr einen Wünsche-Baum im Laden aufgestellt und dabei die Unterstützung ihres Arbeitgebers erhalten. Durch Corona konnte die Aktion nicht so breit gestreut werden, wie im letzten Jahr und so konzentrierte man sich auf einen Wohlfahrtsverband, der Lebenshilfe.

Standorte der Lebenshilfe in Zeulenroda und Mohlsdorf integriert

Da die Lebenshilfe auch in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderung betreibt, werden Wunschkugeln nicht nur in Zeulenroda, sondern auch im Greizer Geschäft der Firma Enke den Weihnachtsbaum schmücken.

Am Freitag schmückten die Kinder in Zeulenroda und die Bewohner aus Mohlsdorf in den Geschäften der Firma Enke die Weihnachtsbäume mit ihren Wunschkugeln. Auf den Kugeln haben sie ihre persönlichen Wünsche in Form von Zeichnungen oder in Worte gefasst, angebracht. Schon beim Schmücken waren alle ganz aufgeregt und voller Vorfreude. Die Wunschkugeln können nun von allen Bürgern abgeholt werden, um den Wunsch des Absenders zu erfüllen. „Es ist eine gute Gelegenheit, die Wünsche der großen und kleinen Mitmenschen zu erfüllen und mit den schön verpackten Geschenken Freude in ihr Herz bringen“, sagt Jana Eckner.

Bis zum 7. Dezember sollten die Geschenke, schön verpackt, in den jeweiligen Geschäften in Greiz und Zeulenroda abgegeben werden. Die Empfänger sollen sie zu einer kleinen Weihnachtsfeier überreicht bekommen.