In dem gastlichen Haus zeigen viele Foto von der Entwicklung der Pizzeria „Toscana“. Unter den Fotos auch eines von vor 25 Jahren, als Sante Chierghi , heute 78 Jahre alt, als fescher junger Mann nach Zeulenroda kam. Die gute Seele des Hauses, Sandra Davies, hat ihre wahre Freude an dem Foto.

Zeulenroda-Triebes. Vor 25 Jahren eröffnete Sante Chierghi das Gasthaus Pizzeria „Toscana“ in Zeulenroda-Triebes. Nach einem Vierteljahrhundert gehört die Gaststätte in der Einkaufsmeile zu den ältesten gastlichen Häusern im jungen Stil.

25 Jahre in Zeulenroda-Triebes Kleiner Italiener ganz groß in Zeulenroda

Seit 25 Jahren gibt es das gastliche Haus, Pizzeria „Toscana“ in Greizer Straße in Zeulenroda-Triebes. Nur ein Lokal in der einst florierenden Einkaufsmeile kann dies noch toppen. Am Montag empfingen Sandra Davies und Sante Chierghi, der Inhaber der Pizzeria, als ein fest verbundenes Team, jede Menge Gäste, die nicht nur die Gaststätte kennen, sondern eben auch das Flair und deren Atmosphäre, lieben.

Waschechter Italiener kam zum Gasthaus wie die Jungfer zum Kind

Sante Chierghi, ein waschechter Italiener, kam zu dem Gasthaus, wie die „Jungfer zum Kind“. Nicht er, sondern sein Bruder hatte eigentlich das Vorhaben, in Zeulenroda eine Gaststätte zu eröffnen. der aber sprang kurz zuvor ab und so kam Sante Chierghi zu dem gastlichen Haus.

Sante Chierghi lobt sein Team in den höchsten Tönen

Nichtsdestotrotz fühlt sich der heute 78-Jährige sichtlich wohl in der Kleinstadt, genießt es, dass er hier viele nette Leute trifft und viele Freunde gefunden hat. Vor allem und das hat die zweite im Team am Jubiläumstag zu Tränen gerührt, lobt er in den höchsten Tönen sein gesamtes Team und besonders Sandra Davies. „Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft“, sagt er aus voller Überzeugung. Sandra Davies, die Vermieterin der Gaststätte, griff 2006 in die Geschäfte ein. Seitdem sind die beiden zusammen verschworen und haben die Küche in Schwung gebracht. Anfangs hat sie „nur“ die Gäste bewirtet, hat die typische italienische, entspannte Atmosphäre gepflegt.

Vom Koch so manchen Handgriff stibitzt

Seit zehn Jahren steht sie in der Küche, stibitzt so manchen Handgriff vom Koch, bekommt viele Tipps und Ratschläge. Trotzdem hat sie auch heute noch so manches ungelöste Rätsel, denn alles gibt ihr Italiener noch nicht preis. „Manches muss man einfach fühlen“, so Sante Chierghi mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. . Die Gäste aber sind es Lobes und bedanken sich bei dem Koch, obwohl manchmal eben eine Köchin hinter dem Herd wirbelt. Alles wird frisch zubereitet. Während seine Angestellte die Hauptgerichte kocht, tobt sich der Koch bei der Pizza aus. Die Soßen, das Dressing für die Salate und selbst der Pizzateig wird täglich frisch hergestellt. Rund 10 Kilo Teig knetet die Zeulenrodaerin täglich durch, bis er fluffig ist, wie sie es nennt.

„Wir wollen weitermachen“

Beide sind sich einig: „Wir wollen weitermachen“ und sie wünschen sich, dass die Innenstadt wieder so lebendig wird, wie sie einmal war, als sich Menschentrauben durch Zeulenroda schoben und, dass sie immer viele nette Gäste mit gutem Essen und italienischer Atmosphäre verwöhnen dürfen. Zu den Gästen in der Pizzeria gehörten in der Vergangenheit nicht nur Michael Hirte mit seiner Mundharmonika, die auch Engländer, Italiener, griechischen, spanisch Niederländer und viele mehr, besuchen das Haus. Auch weil sie hier mehrsprachig empfangenwerden und wer möchte, bekommt gleich noch ein paar Tipps zum Besuch von Ausflugszielen in der Stadt und der Region - natürlich immer in der jeweiligen Heimatsprache.

Bürgermeister und viele Geschäftspartner gratulieren zum Jubiläum

Zu den ersten Gratulanten gehörten nicht nur Geschäftspartner, sondern auch der Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes, Nils Hammerschmidt (parteilos) und viele weitere. Am Abend wird das Jubiläum mit vielen Gästen zünftig gefeiert.