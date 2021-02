Mit einem kleinen Augenzwinkern und den Worten „Unsere Mutter-Oberin“ verabschiedet sich der Präsident des DRK-Kreisverbandes, Anton Pöhlmann, von Pflegedienstleiterin Marika Fülle. „Mutter Oberin“ war eine Ehrerweisung. Nicht nur, dass die Hohenleubnerin 30 Jahre ihren Mann oder besser Frau steht. Sie ist da, wenn sie gebraucht wird, übernimmt Wochenenddienste ganz nah am Patienten und hat ein offenes Ohr und das seit drei Jahrzehnten. Sie ist bodenständig und arbeitet mit Herz. 30 Jahre in einem Beruf, der in der heutigen Zeit nicht nur als systemrelevant eingestuft wurde, sondern weit mehr Ehre und Würdigung verdient, die er bekommt. Sie sind unterwegs an Sonn- und Feiertagen, zu jeder Tageszeit immer freundlich, immer nett. Oftmals sind sie der einzige Ansprechpartner, Partner und medizinische Fachkraft für den Patienten für einen ganzen Tag. Da zählt der Wechsel eines Wundverbandes wohl zu den ältesten Tätigkeiten einer Pflegefachkraft. Heute aber ist das Aufgabengebiet um ein Vielfaches größer. Da gehören die Mitarbeiter in den Sozialstationen zu den wichtigsten Ansprechpartnern der Ärzte. Sie pflegen und betreuen die Patienten. Was eine gute Betreuung ausmachen kann, dass mag wohl ein jeder nachvollziehen können. Viel zu oft wird das vergessen. Ein kleines Dankeschön bekommt Marika Fülle stellvertretend für viele.