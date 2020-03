Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleinwolschendorfer wollen helfen und brauchen Hilfe

Wir wollen die Stadt, den Bauhof von Zeulenroda-Triebes entlasten und selbst Arbeiten übernehmen, so Jens Kotlinsky, Ortssprecher im Ortsteil Kleinwolschendorf und blickt dabei auf den Bolz- und Sportplatz am Ortsausgang in Kleinwolschendorf. Die Fläche des Bolz-und Sportplatzes wollen die Kleinwolschendorfer zukünftig selbst übernehmen. Währenddessen sind sie froh darüber, dass der Rastplatz am Sportplatz entsprechend instand gesetzt wurde. Kleinwolschendorf freut sich über 13 kleine Ortsteilbewohner, die in den Kindergarten und in die Schule gehen.

Der Ortssprecher war zusammen mit ein paar jungen Kleinwolschendorfer Bürger zur Ortsbegehung zusammen mit dem Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) und Fachgebietsleitern unterwegs.

Neben den Wanderwegen in Richtung Talsperre Zeulenroda von Kleinwolschendorf aus, wurde auch eine Fußwegverbindung vom Buswartehäuschen an der Straße nach Langenwolschendorf zum ersten Wohnhaus im Ort angesprochen. Die sein dringend notwendig, weil hier täglich Kinder die Straße queren müssen. Die Kleinwolschendorfer erinnerten auch an den notwendigen Baumverschnitt in ihrem Ort auf und wiesen auf defekte Straßenabflüsse auf der Ortsstraße hin. Überhaupt würden die Straßen im Ort kaputt sein.

Städtisches Flurstück könnte Parkplatz werden

In Kleinwolschendorf in Richtung Talsperre befindet sich ein Gemeindeeigens Flurstück. Darauf könnten drei Fahrzeuge abgestellt werden, doch müsste die Fläche befestigt werden. Auch diese Maßnahme sprachen sie während der knapp zweistündigen Begehung an. Der Parkplatz sei bestens geeignet für Einheimische oder auch Gäste der Stadt, die einen kurzen Spaziergang an das Zeulenrodaer Meer machen wollten. Hier könnten sie ihre Auto abstellen und zum Wasser laufen.

Ein weiteres Problem wurde von den Kleinwolschendorfern angesprochen

Dabei handelt es sich um die dringend notwendige Sanitäranlagen im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kleinwolschendorf. Im Gerätehaus befinden sich keine Toiletten.