Zeulenroda-Triebes. Schule und Unternehmen: Zwei Perspektiven auf die Verlagerung des Lebens in die digitale Welt

Können Sie mich hören, heißt es in Zeulenroda Triebes

Als sich abzeichnet, dass der Präsenzunterricht an den Schulen ausgesetzt wird, reagiert Schulleiter Thomas Müller umgehend. „Es war klar, wir brauchen einen funktionierenden Videounterricht", sagt der Direktor des Schillergymnasiums in Zeulenroda-Triebes. Es sei damals absehbar gewesen, dass das staatliche Tool zum Fernunterricht - die Thüringer Schulcloud – keine stabile Videoverbindung ermöglicht. „Der digitale Unterricht ist bei weitem nicht so gut wie eine Präsenzstunde. Aber es ist das beste Mittel, das wir derzeit haben", sagt Müller.