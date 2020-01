Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommen, reinschnuppern und begeistern lassen

Waren es sonst 38 Unternehmen, Handwerks- und Gewerbebetriebe, die sich zur Berufsorientierungsmesse in Zeulenroda-Triebes vorgestellt haben, so werden es in diesem Jahr 41 Aussteller sein. Für Bernd Damme, Vorsitzender des Gewerbeverbandes Zeulenroda-Triebes, einmal mehr der Beweis, dass alle Firmen in der Region und selbst die kleinen Handwerksbetriebe, händeringend Nachwuchs benötigen.

11. Januar von 9 bis 12 Uhr im Bio-Seehotel Zeulenroda

Am Sonnabend, denn 11. Januar, findet von 9 bis 12 Uhr im Karpfenpfeifersaal des Bio-Seehotels, die mittlerweile 10. Berufsorientierungsmesse statt. Wenn auch in erster Linie die Kinder- und Jugendlichen der Klassen sieben bis 10 und natürlich die Gymnasiasten angesprochen sind, so soll es keinesfalls bedeuten, dass nicht auch jüngere Mädchen und Jungen mit ihren Eltern willkommen sind, die sich schon mal einen vorausschauenden Überblick verschaffen wollen, so Damme. Ebenso willkommen sind aber auch alle jungen Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren und sich deshalb auf dm Arbeitsmarkt orientieren wollen.

Neben zukünftige Schulabgänger sind auch Rückkehrer willkommen

Alljährlich wird die Messe, die seit Jahren stets gut reflektiert wird, von der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes, organisiert. Große und mittelständische sowie kleine Handwerksbetriebe stellen ihre Arbeit vor, lassen zum Teil die Besucher auch selbst Hand anlegen und informieren über Ausbildungsmöglichkeiten ebenso wie über die Weiterbildung, einem Studium an der Betriebsakademie oder einem berufsbegleitenden Studium sowie Karrieremöglichkeiten. „Wichtig für uns ist, dass die jungen Leute erkennen, dass ihnen in der Heimat alle Berufschancen offen stehen. Wir wollen sie hier halten“, betont Bernd Damme.

Breites Spektrum an Ausstellern

So könnte es am kommenden Samstag für die ganz jungen Besucher heißen, dass sie erst einmal reinschnuppern in die große Welt der verschiedensten Berufsmöglichkeiten. Gerne sind zur Unterstützung hier auch die Eltern willkommen. Für diejenigen, bei denen die Entscheidung schon bald ansteht, werden Praktikumsplätze und Firmenbesuche angeboten. Zu den Ausstellern zählen neben den überwiegenden regionalen Betrieben auch überregionale Anbieter, erklärt Damme. Obwohl besonders auf die Berufsausbildung in der eigenen Heimat orientiert, so verstehen wir auch diese Arbeitgeber, dass auf Nachwuchssuche sind“, so Damme.

Regionale und überregionale Firmen stellen sich vor

Der Gewerbeverband wird mit einem Gemeinschaftsstand vor Ort sein. Hier haben sich mehrere Unternehmen der Region, Mitglieder des Gewerbeverbandes, zusammengeschlossen. Zu den weiteren Ausstellern aus unserer Region gehören Bäckermeister ebenso wie Fliesenleger, Landwirtschaftsbetriebe, Produktionsfirmen, Versicherungsunternehmen und viele weitere. „Ich glaube, es gibt kein Spektrum, die nicht von Nachwuchsproblemen geplagt werden“, weiß der Gewerbeverbandsvorsitzende.