Kommentar: Den Joker weitergereicht

Heidi Henze über eine aufregende, spannende und emotionale Woche in Zeulenroda und Greiz.

Was für eine Woche! Aufregend war die Stadtratssitzung in Zeulenroda mit dem Ergebnis, das fast erahnt wurde. Die Stadträte stimmten gegen den Vorhabenplan für Sparmaßnahmen der Stadt. Nach dem Votum dagegen übernehmen es nun die Mitarbeiter der Kommunalaufsicht des Landkreises Greiz, die Sparmaßnahmen durchzusetzen und werden die nötigen Schritte in Angriff nehmen.

Wie die aussehen könnten, dafür müssen die Greizer sich jetzt selbst erst einmal einen Arbeitsplan erarbeiten. Schließlich haben sie eine solche Vorgehensweise noch nicht absolvieren müssen.

Sobald das klar ist, werden wir in dieser Zeitung darüber berichten und den Fortgang von einzelnen umgesetzten Maßnahmen im Auge haben. Welche Auswirkungen werden sie auf die betroffenen Vereine haben? Wie stemmen die Mitglieder trotzdem die Kosten oder müssen im schlimmsten Fall einige Vereine aufgeben? Wer sich dann den Schuh anzieht, bleibt abzuwarten.

Der Joker ist mit der Entscheidung des Stadtrates an den Nächsten überreicht wurden. Bleibt abzuwarten, was da jetzt auf die Stadt zukommt. Mitreden sollen sie wohl nicht mehr können.

Gut, das es da immer noch Bürger in Zeulenroda gibt, die mit Leidenschaft alten Häuser ein neues Gesicht geben und in schöner Regelmäßigkeit sich geschichtsträchtigen Gebäuden in der Stadt annehmen.

Auch Greiz verändert sich. Hier aber verschwinden die alten Bauten aus dem Stadtbild der Residenzstadt wie diese Woche in der Bahnhofstraße. Schade eigentlich, denn jedes Gebäude hat seine Geschichte, die unabdingbar zur Stadt gehört.

Weniger schön, aber nun nicht mehr zu ändern, ist die Schließung des Kindergartens „Villa Kinderglück“. Tschüss sagen in diesen Tagen die Erzieherinnen, während Gabi Förster mit den Kleinen in einem neuen Abschnitt startet und zukünftig das Domizil im Kindergarten „Sonnenschein“ einnehmen wird.

Abschließend wünschen wir allen Abc-Schützen eine große Zuckertüte.