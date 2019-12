Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Die Aumaer werden die Schnellsten sein

Auf meine Frage, warum die Telekom ausgerechnet in Auma und Untendorf mit dem Glasfaser-Ausbau beginnt, wurde ich schlichtweg ausgelacht. Trotzdem hat es mich interessiert und mit der Antwort des Bürgermeisters Frank Schmidt, dass Auma es verdient hat, konnte ich mich nicht so recht anfreunden. Schließlich bekam ich doch noch eine aussagekräftige Antwort von Rainer Frank, dem Vertragsunterzeichner der Telekom. „Der Bürgermeister und sein Bauamtsleiter Frank Marschner hätten auf dem langen Verwaltungsweg nicht aufgegeben, wären stets an der Sache drangeblieben“, so Frank. So wird der Traum vom Smart Home, von Fernsehen auf dem Laptop und mehr, in Auma bald wahr werden. Während Fernsehen mich weniger interessiert, ist Smart Home eine Versuchung wert. Schließlich soll das technische Verfahren in Wohnräumen und -häusern auch für automatisierbare Abläufe stehen. Das würde bedeuten, dass ich meine Kaffeemaschine so programmieren kann, dass das köstlich duftende Getränk mich am Morgen begrüßt, die Jalousien zu dem Zeitpunkt herunterrasseln, wie ich es einmal eingegeben habe oder sie sich wie von Geisterhand öffnen.

Etwas Geduld müssen die Aumaer noch aufbringen. Der bürokratische Aufwand fordert eben auch hier sein Tribut. Leider.