Kommentar: Ein göttliches Spektakel

Der „Heiße Bischoff“ ist eine Kreation aus Sekt und den dazu gereichten Austern – das klingt verführerisch. Doch ehrlich gesagt, probiert habe ich es nicht. Schließlich war ich ja auch mit dem Fahrzeug unterwegs. Doch die beiden Herrn, Rainer Koch und Jürgen Zschögner, in ihren historischen Kostümen zur Fürstenweihnacht in Greiz auf dem Areal des Unteren Schlosses, verstanden es, ihr fürstliches Getränk nach einem Rezept aus dem 18. Jahrhundert den Gästen anzupreisen. Kaum einer der vielen Besucher der Fürstenweihnacht kam an ihnen vorbei, wenn Rainer Koch, Museumschef und Mitglied des Fördervereins, seine Ausführungen lautstark unters Publikum brachte. Denn der Greizer hat nicht nur verraten, wo er die Austern herholt, die den feinen herben Geschmack zum Getränk aus traditionellen Deutschen Weinanbaugebieten geben, sondern er versuchte sich auch als Weinkenner. Doch als ich etwas gebohrt habe und nach den Zutaten des göttlichen Getränkes fragte, dann antwortete er: „Alles verrate ich auch nicht“.

Na gut, interessant war das göttliche Spektakel trotzdem, bei dem tief in die Geschichte eingetaucht wurde. Geschmeckt muss es wohl haben, denn viele Gäste haben an diesem Nachmittag dem Getränk jedenfalls genüsslich zugesprochen.