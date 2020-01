Marcus Voigt über Vereine in Not.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Für ein lebendiges Dorf

In der Provinz sei noch alles in Ordnung. Die Menschen auf dem Dorf hielten zusammen, würden sich gegenseitig unterstützen und wüssten die Natur zu schätzen. In den Vereinen arbeiteten die Generationen Hand in Hand. So zumindest die landläufige Meinung.

Ein nüchternen Blick zeigt aber, dass diesem Anspruch immer seltener Rechnung getragen wird. Klar gibt es sie weiterhin, die vielen Engagierten, die sich ehrenamtlichen in Feuerwehren, Sportvereinen und Karnevalsclubs einsetzen und unsere Gesellschaft stärken. Doch werden in vielen Vereinen die Sorgenfalten tiefer. Die Mitglieder werden weniger, der Nachwuchs bleibt aus. Der Zusammenhalt, er ist auch auf dem Dorf gefährdet. Stress und lange Arbeitszeiten sind für viele an der Tagesordnung, auch das ist unstrittig. Ein Abend auf dem Sofa ist da verlockender, als noch einmal zwei oder drei Stunden zu investieren. Aber setzt sich keiner mehr in den Vereinen ein, wird es sie irgendwann nicht mehr geben. Soll das lebendige Dorf also nicht zur leeren Phrase werden, müssen sich wieder mehr Menschen engagieren. Dazu müssen sich auch die Vereine ständig neu erfinden. Ein moderneres Auftreten, mehr Flexibilität und Verantwortung für den Nachwuchs könnten dafür sorgen, dass die Vereine auch weiterhin unsere Gesellschaft zusammenhalten.