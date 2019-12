Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Für Zeulenroda ist es kurz vor Zwölf

In Zeulenroda-Triebes geht die Post ab, seit der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes – nach dem die Stadt handeln muss, wenn sie finanziell überleben will– im Internet steht. Wenn das Konzept durch die Stadträte am Mittwochabend in dieser Form beschlossen wird, bedeutet es, dass die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt drastisch reduziert wird. Die Schließungen der Musikschule, des Schullandheimes und des Freizeitzentrums, werden in Erwägung gezogen. Ebenso betroffen mit der Erhöhung der Hebesätze sind alle Bürger der Stadt, jeder einzelne Wohnungsmieter, der dann die höheren Grundsteuern in seiner Nebenkostenabrechnung finden wird. Doch nicht genug dessen: Auch die Gewerbesteuern sollen erneut angehoben werden. „Man sägt nicht an einem Baum, der Früchte trägt“, heißt es. Die Früchte waren im vergangenen Jahr in Form von vier Millionen Steuereinnahmen prächtig. Doch diese Summe soll nicht reichen und so werden Steuern weiter angehoben. So kann es aber nicht weitergehen und deshalb gibt es wohl nur eine Lösung: Alle Stadträte müssen schnell aufeinander zugehen und eine Lösung für ihre Stadt finden. Schnell heißt: bis Ende des Jahres. Denn sonst droht die Zwangsverwaltung. Wie ein Verwalter von außen dann agieren wird, daran mag ich nicht denken.