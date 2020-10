Als ob das mit den Feiertagen in Deutschland schon nicht kompliziert genug wäre. Weil am Freitag keine Ausgabe erscheint, bekommen wir Redakteure heute einen freien Tag. Weil aber der Kelch des Wochenenddienstes dieses mal an mich geht, stehe ich am Samstag wieder auf der Matte.

Vielen Deutschen wird der Feiertag am 3. Oktober aber überhaupt keine freien Stunden bringen. Denn wenn Feiertage auf ein Wochenende fallen, werden diese in Deutschland nicht mit einem Ersatztag kompensiert. In manchen europäischen Länder sieht das anders aus. Kritiker der Ersatzregel sagen: Feiertage dienen den Feierlichkeiten, nicht der Erholung. Ich sage: Richtig feiern kann nur, wer sich entspannt. Ich spreche mich daher für die Wiedervereinigung von Feiertag und Freizeit aus. Immer ist ja morgen Einheitstag. Aber dafür kann ich ja schließlich heute entspannen. Am Samstag kann ich dann ausgiebig das Feiern zelebrieren und aufschreiben. Beim Herbstfest im Römer und den Einheitsfeierlichkeiten auf dem Greizer Markt. Auch nicht so verkehrt. In diesem Sinne: Schönen Feiertag!