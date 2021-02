Kommentar: Kein Ersatz, aber wertvoll

Der ganze digitale Spaß mit Videokonferenzen und Co. kann für viele Lebensbereiche kein vollwertiger Ersatz sein. Dies ist auch im Online-Unterricht des Karate-Do Zeulenroda spürbar. Gerade beim Sport, wo es um Gemeinschaft, aber auch um Wettbewerb geht.

Dennoch können die Bemühungen von Karate Trainer Frank Rohleder nicht hoch genug angerechnet werden. Zwar sagen die Kids auch, sie würden den digitalen Unterricht jederzeit gegen die reale Variante tauschen, aber wer einmal dabei war, der merkt, mit wie viel Disziplin und vor allem Engagement Trainer und Schüler bei der Sache sind. Und dazwischen blitzen sie eben doch auf, die klassischen Rollen, die es auch in der echten Welt gibt. Einer schäumt über vor Energie und macht den ein oder anderen Spaß. Und am Ende gibt es auch noch ein paar freundliche Neckereien. Deshalb: Eine Videokonferenz ist kein gleichwertiger Ersatz für Sport in der Gruppe, aber wohl das Mittel, das aktuell am nächsten ran kommt.