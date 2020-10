Kommentar: Nicht am Rand der Welt

Im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 gibt es ein Konzentrationsgebot. Das bedeutet große Einzelhandelsketten sind nur an zentralen Orten zulässig. Das ambitionierte Ziel dahinter: Das Aussterben der Innenstädte verhindern, Umweltbelastung durch motorisierten Individualverkehr einschränken und die urbane Lebensqualität bewahren. Keine Einkaufszentren in Gewerbegebieten. Macht Sinn!

Aber ist die Vorgabe zu Ende gedacht? Wohnungen in der Innenstadt sind für manche schlicht nicht bezahlbar. Menschen in Randgebieten werden diskriminiert. Und ob ein Supermarkt in der Innenstadt wirklich belebend für den Einzelhandel wirkt, sei dahin gestellt. Immerhin bedienen viele auch das klassische Einzelhandelssortiment, wenn es beispielsweise um Pflanzen, Technik oder Dekoration geht.

In Langenwolschendorf werden sich ebenfalls viele Menschen wundern, dass der drei Kilometer entfernte Supermarkt nun als die ökologischere und sozial verträglichere Variante gelten soll. Hat ihr Ort nicht auch einen Anspruch auf Nahversorgung? Immerhin liegt das ausgeschriebene Gewerbegebiet nicht am Rand der Welt, sondern genau zwischen beiden Orten. Sollte sich wirklich ein neuer Mieter finden, wäre es weltfremd, wenn man mit diesen Standortkriterien dagegen argumentieren würde.