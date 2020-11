Kommentar: Wechselspiel der Gefühle

Diese Woche war wahrlich ein Wechselspiel von Gefühlen. Den Milchbauern aus der Region steht das Wasser bis zum Hals. Einsparungen wären für sie kaum noch möglich, doch der Markt würde nach billigen Milchpreisen schreien, so Wilfried Waldenmaier, Geschäftsführer der MZG Molkerei Zeulenroda, ein Abnehmer der Milch von hiesigen Bauern. Wenn er da nicht mithalten würde, dann würde er pleite gehen. Anbieter von super billiger Milch in Deutschland würden sogar vom chinesischen Markt kommen. Da frage ich mich doch, wie kann die Milch so billig sein, wenn sie zigtausend Kilometer transportiert werden muss und warum das? Das schreit doch glattweg nach Marktverzerrung. Fakt ist, wir, als ortsansässige Zeitung bleiben dran, denn wir wollen Milch von unseren Bauern.

Immer mehr höre ich Klagen darüber, dass die Leute Corona nicht mehr hören können. Ja, wenn aber nun mal dieser Virus Schuld daran ist, dass es keine Weihnachtsmärkte in diesem Jahr gibt, dass das Paar ihre diamantene Hochzeit nicht gebürtig feiern kann und viele Menschen täglich Angst haben, dass sie wieder ihrer Arbeit fern bleiben müssen, weil der Kindergarten oder die Schule schließen muss wegen einem Covid-19-Fall. Und wieder taucht Corona auf. Es ist das allgegenwärtige Thema und begleitet leider auch uns, die Redakteure, stetig. Wir dürfen vor der Realität die Augen nicht verschließen, sondern müssen versuchen das Beste daraus zumachen.

Vielleicht ist es auch eine Chance mit der Familie hinaus zu gehen in die Natur, den Tieren des Waldes die gesammelten Kastanien und Eicheln mitzunehmen und sich einfach an deren Schönheit erfreuen. Und wer nicht auf Glühwein oder heiße Getränke verzichten möchte, der nimmt sich eine Thermoskanne voll mit und macht ein Picknick im Freien.

Oder wir erfreuen uns an dem Lichterschein in den Fenstern der Stadt. Vieles haben wir in der Vergangenheit vergessen, weil alles geboten wurde. Jetzt ist die Zeit, wo alle wieder selbst kreativ werden sollten.