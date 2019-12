Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Weichenstellung für die Stadt

Seit das Haushaltssicherungskonzept (HSK) von Zeulenroda-Triebes veröffentlicht wurde, bewegt sich etwas in der Stadt. Das ist noch gelinde gesagt. Hunderte, fast Tausende junge und ältere Bürger der Stadt machen sich Gedanken, haben Angst, „das ihre Stadt platt gemacht wird“, so wie es der Investor für das Freizeitzentrum gesagt hat. Er kennt das Gebäude, als hier das Pionierhaus integriert war mit dem Pionierensemble und vieles mehr. „Das Haus hat Geschichte“, sagt er. Dass es nun, aufgrund der Sparzwänge der Stadt verhökert werden soll, das geht gar nicht, so der Investor und bietet eine Lösung an, die zugleich für das hier beheimatete Kinder-und Jugendballett kess eine Zukunft bedeutet.

Schließlich ist kess ein Aushängeschild, bietet Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die lehrreich und Teambildend ist. Vielleicht hätten die Macher des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mit der Brechstange durch die Stadt gehen, sondern sich mit den Bürgern beraten sollen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Menschen hier zusammenstehen, wenn Not an Mann ist. Etwas Besseres kann nicht passieren, wenn private, einheimische Investoren für die Stadt Zeulenroda-Triebes und ihren Fortbestand agieren.