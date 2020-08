Kommentar: Zeit für kleine Wünsche

Heiß war es diese Woche und so, wie es die Vorschau preisgibt, sollen uns die Hundstage auch noch nicht verlassen. Na gut, ich liebe die Sonne!

Doch was heißt Hundstage? Wikipedia schreibt, dass damit eine Hitzeperiode bezeichnet wird im Zeitraum von Ende Juli bis Mitte August. Der Begriff „Hundstage“ soll astronomischen Ursprungs sein im Fixstern Sirius im Sternbild „Großer Hund“, der sich in dieser Zeit auch tagsüber zeigt.

Am Tag habe ich keine Zeit, nach den Sternen zu schauen. Doch am Mittwoch soll die Nacht des Sternschnuppenstroms der Perseiden gewesen sein. Ich habe sie verschlafen. Bei jeder gesichteten Sternschnuppe darf man einen Wunsch äußern, der dann auch in Erfüllung gehen soll, heißt es.

Ich wüsste, was ich mir wünschen würde: Die Corona-Pandemie soll so schnell verfliegen, wie sie aufgetaucht ist und von der Menschheit Besitz genommen hat. Alles könnte dann wieder seinen gewohnten Lauf nehmen. Wäre das nicht ein Erfolg auf der ganzen Linie? Vielleicht gab es ja einen Sternenbeobachter, der genau diesen Wunsch geäußert hat.

Klar haben Menschen aufgrund von Corona kreative Ideen entwickelt und vielleicht wird das eine oder andere nun schneller auf den Weg gebracht wie beispielsweise die digitale Ausstattung der Schulen. Doch war dafür wirklich eine Pandemie nötig?

Der Gedanke an Corona jedenfalls ist jeden Tag präsent. Sei es, dass jemand in den Urlaub fährt. Die erste Frage gilt dem Wohin und dann fängt das Gehirn an zu rattern. Oder das morgendliche Verlassen der Wohnung. Der Blick in die Wohnung ist der Suche nach dem Stück Stoff schon lange gewichen. Das Ding bloß nicht vergessen! So manches Mal begebe ich mich auf die Suche, dabei habe ich mittlerweile zig kreative Verkleidungs-Schutzhüllen.

Mein Vorschlag wäre, um dem Übel etwas Positives abzugewinnen, das Wort Nasen- und Mundmaske zum Unwort des Jahres 2020 zu küren. Bleiben sie gesund!