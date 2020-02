Amy Brückner (rechts) lässt sich am Kids-Day, von Yvonne Geithner vom Talking-Heads-Friseur in Zeulenroda-Triebes die Haare schneiden.

Kommt ein Chamäleon zum Friseur

„Also wenn ich ein Tier sein könnte, dann wäre ich ein Igel. Und du?“, fragt Friseur Johannes Rocktäschel. „Eine Raubkatze oder ein Chamäleon“, antwortet die 12-jährige Laura. Zuvor ging es bereits um Zigaretten (die uncool sind) und Musik. Wer beim Haareschneiden still sitzen muss, der hat Zeit, über Gott und die Welt zu reden. Und Johannes ist heute besonders neugierig. Denn der Wahl-Hamburger ist zum zwanzigjährigen Jubiläum des Friseurladens Talking Heads in Zeulenroda-Triebes aus dem hohen Norden angereist. Er absolvierte hier seine Ausbildung und arbeitete einige Jahre in dem schicken Salon in der Greizer Straße. „Hier wurde meine Leidenschaft für den Beruf geweckt“, sagt er heute.

Mit dafür verantwortlich: Seine ehemalige Chefin Yvonne Geithner. Sie hat vor 20 Jahren den Traum vom eigenen Friseurladen. In der Scheunengasse in Zeulenroda-Triebes gründet sie ihr Geschäft - eine Bekannte wird ihre erste Mitarbeiterin. Einige Jahre später ziehen sie an den heutigen Standort. Zum Jubiläum hat sich die Inhaberin etwas ausgedacht. Sie hat Mitarbeiter aus den vergangenen 20 Jahren eingeladen. Aber nicht nur das: Deren Kunden sind heute Vormittag Kinder und Jugendlichen aus den Regelschulen der Stadt. Sie konnten sich im Vorfeld für einen kostenlosen Stylingtermin bewerben. Mit allem drum und dran. Beratung, Schnitt, Pflege oder Make-Up. „Es sollte Kindern und Jugendlichen sein, die es sich verdient haben. Vielleicht auch die eher stillen Stars im Hintergrund“, sagt Yvonne Geithner.

Eine gute Frisur braucht gute Beobachter

Im Eingangsbereich schneidet die Chefin gerade selbst. Auf ihrem Stuhl hat die 12-Jährige Amy Brückner Platz genommen. Hier wird etwas weniger geredet. „Das ist jeder Mensch unterschiedlich. Über die Jahre bekommst du ein Gefühl dafür, wer Lust auf ein Gespräch hat“, sagt sie. Dabei erfahre sie auch viele private Dinge. „Ich lege aber Wert auf eine gute Unterhaltung. Lästereien und Tratsch gibt es hier nicht“, sagt sie. Ohnehin bekommt man das Gefühl, dass die Friseurmeisterin einem bei einem ganz normalen Alltagsgespräch unterunterbrochen mit ihrem warmen Blick mustert. Gesicht, Kleidungsstil, Mimik, Körperbau und die Art, wie man sich bewegt. „Das alles zählt bei einer guten Beratung mit rein“, sagt sie.

Lieblingstiere und Farben

Auch Amy hat sich heute etwas sagen lassen. Wo sonst nur die Spitzen der schulterlange Mähne dran glauben, will sie etwas Neues probieren. Bis kurz über die Mundwinkel soll die neue Frisur gehen. „Als Friseur brauchst du das Vertrauen deiner Kunden. Gerade bei Jugendlichen ist das wichtig", sagt Yvonne Geithner. Bei Amy nimmt die Frisur langsam Form an. Weil die Mundwinkel sich passend zur Längenvorgabe nach oben vorziehen, stehen die Vorzeichen gut. Und auf Lauras Platz haben sich die 12-Jährige und Johannes auf ein Lieblingstier geeinigt. „Chamäleon. Da kann sich verwandeln und neue Farben annehmen", sagt Laura. Ob so ein Chamäleon überhaupt einen Friseurbesuch nötig hätte? Darüber lasst sich bestimmt beim nächsten Termin wieder ausführlich diskutieren.