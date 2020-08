Konzert am Zeulenrodaer Meer: Ein paar Stuhllängen Abstand

Event-Manager André Bauer zeigt im Karpfenpfeifer-Saal des Bio-Seehotels die Konzert-Realität in Corona-Zeiten. Mit dem Auftritt von „Feelin´ Groovy“ am Freitag startet die Herbstsaison.

Zeulenroda-Triebes. Das Open-Air-Konzert am Zeulenrodaer Meer wird auf dem Platz stattfinden, wo einst das MDR-Osterfeuer stattfand. Eine Lösung, die auch in Zukunft Bestand hat?

André Bauer empfängt uns im Karpfenpfeifersaal des Bio-Seehotels. Grau bezogene Stühle sind hier mit weitem Abstand voneinander in Reihe aufgestellt. Ungefähr so sieht die Konzert-Realität in Corona-Zeiten aus. Dabei würden jetzt eigentlich große Stars wie Kerstin Ott oder die Band The Hooters auf der Seestern-Bühne spielen. Für die Künstlerin mit dem Hit „Die immer lacht“ beispielsweise seien rund 1600 Tickets verkauft worden.