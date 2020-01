Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert zum Neujahr in der Kirche

Zeulenroda-Triebes. Am Mittwoch, dem 15. Januar, 19.30 Uhr, findet in Zeulenroda in der Dreieinigkeitskirche das Neujahrskonzert mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach statt. Mit heiteren Melodien aus Oper, Operette und Musical spielen sich die Musiker in die Herzen ihrer Zuhörer.

In diesem Jahr erwartet die Zeulenroda-Triebeser Musikfreunde ein Konzert mit bekannten Melodien von Rossini, Verdi, Puccini sowie von Lehar, Kàlmàn, Loewe und Bernstein unter Leitung von Dirigent Dorian Keilhack. Der Dirigent studierte Klavier und Dirigieren in Nürnberg, Freiburg und New York. Nach internationalen Preisen bei Klavierwettbewerben führte ihn seine Karriere von Europa über die USA bis Südamerika. Er ist international sehr gefragt, leitet Meisterkurse und war von 2005 bis 2008 Kapellmeister und Studienleiter der Oper Erfurt. Mit dabei werden auch wieder hervorragende Solisten sein. Zum Silvesterkonzert in der Vogtlandhalle Greiz begeisterte bereits der Tenor Marco Antonio Rivera das Publikum. Er wurde in Mexiko City geboren und studierte dort Gesang. Zudem besuchte er Meisterkurse. Eine regelmäßige Konzerttätigkeit führte ihn bereits unter anderem an das Konzerthaus am Gendarmenmarkt und an den Garten der Welt in Berlin, die Züricher Tonhalle, den Altenberger Dom, Dom zu Münster, und den Kölner Dom.

Virtuos auf der Geige

Sergei Synelnikov, 1. Konzertmeister der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, stammt aus der Ukraine und lebt seit 1996 in Deutschland. Nach der Musikschule studierte er an den Musikfachschulen in Moskau und Donezk, am Konservatorium in Kiew und an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin bei Erxleben. Seit der Spielzeit 2002/2003 bietet er als Konzertmeisters bei der Vogtland Philharmonie höchstes Musikvergnügen durch die vollendete Beherrschung seiner Geige. Vor dem Konzert und in der Pause sorgt der Förderverein der Dreieinigkeitskirche für das leibliche Wohl der Besucher.

Eintrittskarten gibt es im Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer, Telefon 036628/987064,Reisebüro am Stadtbrunnen, Telefon 036628/99195), im evangelisch- lutherischen Pfarramt, Kirchstraße 19, Telefon 036628/ 82262.