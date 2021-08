Konzertsommer in Zickra: Folk und Charme unter Linden

Zickra. Warum das Konzert im Kulturhof in Zickra am Samstag eine ganz besondere Atmosphäre versprühte.

Was den Charme kleiner Konzerte in gemütlicher Atmosphäre ausmacht? Vielleicht der Moment, wenn der Veranstalter fünfzehn Minuten nach offiziellem Start neben der Bühne – ein Mikrofonständer und zwei Boxen unter einem Lindenbaum – hastig die Beleuchtung aus alten Wohnzimmerlampen in die Mehrfachsteckdosen steckt und mit einem breiten Grinsen die Band ankündigt. Ganz bestimmt die kleine Tochter der Frau vom Einlass, die den Musikern drei Wassergläser nach vorne bringt. Oder möglicherweise das Publikum, das kaum größer ausfällt, als die Gästeliste auf Tante Trudes 80. Geburtstag. Und da ist ja noch diese Band, die diesem Abend des Konzertsommers im Kulturhof Zickra die Charme-Krone aufsetzt.

Ein halbes Dutzend Instrumente und ein Mikrofon

Veranstalter Falko Martin begrüßt die Band und Gäste persönlich. Foto: Norman Börner

Auf der Bühne stehen Standard Crow Behavior aus Dresden. Das sind Judith Beckedorf, Steve Voltz und Filip Sommer. Sie singen und fiedeln, zupfen, spielen an diesem Abend ein halbes Dutzend Instrumente. Mandoline, Banjo, Gitarre und Violine. Gleichzeitig, abwechselnd aber immer Seite an Seite, durch ein Mikrofon singend. Immerhin eine Sache ist in diesem Instrumenten-Staffellauf dann eindeutig festgelegt. „Wer in der Mitte steht, der hat auch den Song geschrieben“, erklärt Steve Voltz, der aus Long Island vor den Toren von New-York stammt und der Band dadurch noch eine extra Portion Authentizität verpasst.

Denn Standard Crow Behavior klingen erst einmal nach traditionellem amerikanisch inspiriertem Folk. Aber die Violine und vor allem das Banjo verpassen den Liedern dann immer wieder einen aufgeregten Anstrich, der die Folk-Harmonien der Gitarre aufbricht. Dann klingt es zeitweise eben doch nach rasantem „old-timey Bluegrass“, obwohl man keine Bluegrass-Band sei, wie Band sagt. Aber diese Instrumente bereichern die Songs, die von Fernweh, Herzweh und Leben im Moment handeln, um eine leicht irre Komponenten.

Sympathische Unabgeklärtheit und Stimmen

Wenn Judith Beckedorf im Song „Paradise“ über eine verträumten Abend in einer Kleingartenanlage und

Die Band wechselt die Instrumente bei fast jedem Song. Foto: Norman Börner

den Versuch, dieses friedliche Gefühl zu konservieren, singt, überträgt der Sound des Banjos – das von Natur aus immer etwas unbeholfen klingt – eine kindliche Sicht auf dieses Thema. Eine Perspektive, etwas abgerückt von der oft abgeklärten Akkordwahl und lyrischen Naturbeschreibung, die Folk sonst ausmacht.

So ist es auch die sympathische Unabgeklärtheit der Band, die auch zwischen den Songs das Eis zwischen Publikum und Musikern schnell zum schmelzen bringen. Der dreistimmige Gesang schafft es ohnehin, die Zuhörer zu begeistern und den Applaus echt wirken zu lassen. Dazu passt, dass alle drei mit ihren Stimmen nie versuchen, Leidenschaft durch Lautstärke und Gepose zu vermitteln. Es sind schöne und authentische Stimmen, die ohne Protzerei auskommen und angenehm unprätentiös durch die Lieder geleiten.

Besondere Momente und ihre Vertonung

Einen ganz besonderen Moment erlebt Maria im Publikum. Eine Freundin der Band aus Leipzig, die mit

Auch in den nächsten Wochen gibt es im Kulturhof Live-Musik Foto: Norman Börner

ihrem Mann Thomas zum Konzert eingeladen wurde. Die Band widmet ihr ein Geburtstagsständchen und die Rührung ist nicht nur dem Pärchen anzumerken. Auch den Musikern ist an dieser Stelle anzumerken, dass Konzertabende mit Besuchern nach langen Monaten ohne bewegen. „Wir haben dieses Konzert vor zwei Jahren angefangen zu planen. Dann kam da irgendwas dazwischen“, erklärt Judith Beckedorf kurz vor den letzten beiden Songs. Sie meint damit natürlich die Corona-Pandemie und die lange auftrittslose Zeit.

Mit einer herzzerbrechenden Cover-Version von „Moon River“ und tosendem Applaus endet der Abend schließlich. Für viele – wie das Ehepaar Kaiser aus Berga – war es das erste Konzert seit dem Lockdown-Ende. „Es war schön, mal wieder so einen Moment zu genießen“, sagt Anette Kaiser. Die Band würde ihr wohl zustimmen oder den Song „I’m here“ anstimmen, der genau davon handelt. Im Moment sein. Und Momente, die lohnen, sich ihnen voll und ganz zu widmen, gab es an diesem Abend im Kulturhof viele.