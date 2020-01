Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kraft und Spannung in jedem Takt

Nicht allein das Neue, noch nie Dagewesene sorgt für Aufsehen, garantiert Erfolg und Beachtung. Auch hundertfach schon Gehörtes vermag – gekonnt und mit Herz geboten - das Publikum in Begeisterung zu versetzen.

Das war hautnah zu erfahren beim Start der Vogtland Philharmonie in ihren traditionellen Musikmarathon zum Jahreswechsel. Drei Konzerte zu Silvester in der Greizer Vogtlandhalle und zwei am Neujahrstag im Reichenbacher Neuberinhaus, die Chefdirigent David Marlow leitete und die insgesamt rund 3500 Besucher zählten, wurden mit Ovationen bedacht. Schon die eingangs erklingende Ouvertüre zu Gioachino Rossinis „Der Barbier von Sevilla“ war eine Freude für Ohr und Auge. Das Stück sprühte vor Rhythmus, Humor und Übermut. Und gerade bei den schwierigsten Stellen, wo Streicher wie Bläser normalerweise leicht ins Schwitzen geraten, ging oft ein Lächeln von Pult zu Pult.

Mit einem Lächeln der Musiker und einem beschwingten Marlow

Da gab es – ob in Oper, Operette oder Musical – keinen Takt, der nicht voller Kraft und Spannung war. Das strahlte auch auf die mitwirkenden Gesangssolisten aus. Der Münchner Sopranistin Judith Spießer war bei „Ich hätt getanzt heut Nacht“ aus Frederick Loewes „My Fair Lady“ unschwer anzumerken, wie sie der volle, zupackende Sound des Orchesters beflügelte und sie alles an Stimme und Emotion gab. Ähnlich ging es dem mexikanischen Tenor Marco Antonio Rivera bei „Non ti scordar di me“ („Verlass mich nicht“) des neapolitanischen Komponisten Ernesto de Curtis, wo die Philharmoniker im Handumdrehen ein südländisches Temperament verströmten. Spießer und Rivera zeigten auch bei anderen Perlen des Repertoires Erstklassiges. Dabei stand die Sängerin für eine faszinierende Einheit von schöner Stimme, Anmut der Bewegung und beseeltem Ausdruck. Der Tenor, der von Anfang an mit außerordentlicher Strahlkraft aufwartete, wusste sich von Aufgabe zu Aufgabe steigern. Kaum weniger Beifall erscholl für einen Solisten aus den Reihen der Vogtland Philharmonie. Konzertmeister Sergei Synelnikov meisterte John Williams „Fiddler on the Roof“ und Vittorio Montis „Csárdás“ nicht allein virtuos; er gab sich auch als Erzmusikant zu erkennen, der jedem der Geigen-Soli seinen eigenen Stempel aufdrückte. Kristin Hendinger als charmant agierende Sprecherin rundete das Programm ab. Nach dem gelungenen Auftakt zu Hause, bei dem einmal mehr das Reichenbacher Unternehmen „Blumen von Iris“ für eine farbenprächtige Bühnendekoration sorgte, stehen für das Orchester weitere 19 Neujahrskonzerte in Sachsen, Thüringen und der Oberpfalz an.