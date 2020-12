Kreuzkirche in Zeulenroda-Triebes geöffnet

Von Heidi Henze

Zeulenroda-Triebes. In der Kreuzkirche Zeulenroda hat sich seit der Gründung des Vereins Viva -Kulturforum bereits manches verändert. Der Verein Viva-Kulturforum möchte diesen Ort zu einem Treffpunkt für Kultur und geselliges Zusammensein gestalten. Dazu wurde im Herbst des Jahres der Verein Viva -Kulturforum gegründet. Zahlreiche Zeulenroda-Triebeser und weitere haben sich als Gründungsmitglieder eingeschrieben.

Im November haben die Mitglieder eine erste Aktion gestartet und die Kirchenbänke aus dem Inneren des Gotteshauses entfernt. Sie werden eingelagert. Durch Tische und Stühle erhofft man sich nicht nur die entsprechende Atmosphäre in das altehrwürdige Gebäude zu bekommen, sondern ebenfalls, je nach Veranstaltung, entsprechend die Bestuhlung vornehmen zu können. Zudem ist geplant eine Fußbodenheizung zu installieren. Gleich nach dem Ausräumen bekam der Fußboden ein neues Aussehen durch eine erste Betondecke. Zudem wurden alle Vorkehrungen dafür geschaffen für den Einbau einer Fußbodenheizung. Eine Kirche ohne Bänke - der Raum wird neu und anders wahrgenommen. Auf dem großen Unterbeton des künftigen Fußbodens ist ein meditativer Weg, ein Labyrinth aufgezeichnet worden. Angelehnt an die Kathedrale in Chartres.

Bevor die Baumaßnahmen fortgeführt werden, sind Besucher seit dem 25. Dezember bis zum 3. Januar eingeladen, einen Blick in der Kreuzkirche zu werfen. Wenige Impulse an den Wänden laden zur Besinnung ein. Danke an Doreen Herbst und Silvio Görbing für die spontane Umsetzung, die Kirche kurzfristig in dieser Art zu öffnen.