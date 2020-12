Krippenspiel als Fotostory mit Livemusik

Zeulenroda-Triebes Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Aktionen. Die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Zeulenroda-Triebes haben auf die Zeit reagiert und das Krippenspiel als Fotostory mit Livemusikstücken mit den Konfirmanden gestaltet.

Um den Mühen gerecht zu werden und all denen, die keine Eintrittskarte zur Erstaufführung erhalten hatten, soll es nun eine zweite Möglichkeit geben, das Krippenspiel live erleben zu können.

Mit platz gebundenen begrenzten Eintrittskarten und natürlich mit entsprechenden Abständen wird am 3. Januar um 16.30 Uhr in die Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda eingeladen. Eintrittskarten sollten möglichst vorab bestellt werden über den Zeulenrodaer Pfarrer Ingolf Herbst unter Telefonnummer: (036628) 6 40 76.

Bereits Anfang Dezember haben Jugendliche der Kirchgemeinde das Krippenspiel aufgezeichnet, begleitet von Mitgliedern, die alles auf Video und Fotoapparat gebannt haben. Aufgenommen wurde die Fotostory in Langenwolschendorf auf dem Areal des Kinder- und Jugendclub sowie in einer Scheune, die ein Langenwolschendorfer für die Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt hatte. Und auch die Mitglieder des Zeulenrodaer Fördervereins des Tiergeheges beteiligten sich. Sie liehen "Pepe" , den Esel aus dem Tiergehege für die Aufzeichnung des Krippenspiels aus.

"Bei den Darstellern haben wir darauf geachtet, dass sie entweder aus einer Klasse einer Zeulenroda-Triebeser Schule kommen oder sogar unmittelbar aus einer Familie", weist Pfarrer Ingolf Herbst auf die Einhaltung des Infektionsschutzes wegen der Corona-Pandemie hin. So kommen die beiden Hauptdarsteller von Maria, alias Emilia und Josef, alias Marlon, auch aus einer Familienbande. All denen, die die Aufzeichnung unterstützt haben und dadurch dazu beigetragen haben, dass es unter besonderen Umständen ein Krippenspiel in der Kirchgemeinde gibt, gilt der Dank der Kirchgemeinde.