Künftige Erzieher aus Zeulenroda arbeiten mit Förderschülern

Marie Rohleder und Celine Dannehl erlernen gerade im ersten Ausbildungsjahr den Erzieherberuf am Staatlichen Berufsbildungszentrum Greiz-Zeulenroda Ernst Arnold. Ein Teil der Ausbildung ist es, in verschiedenen Projektwochen unterschiedliche Berufsfelder kennen zu lernen. Hort, Kindergarten, Waldorfschule stehen im Stundenplan. „Wir wollen unseren Schülern zeigen, wie viel Facetten dieser Beruf bietet. Durch die breite Fächerung lernen sie, dass die Arbeit mit Menschen immer auch Improvisation braucht“, sagt Kerstin Perthel, die Lehrerin der beiden angehenden Erzieherinnen.

Marie Rohleder gibt zu, dass auch sie erst mal Vorbehalte hatte, als sie erfuhr, dass ihr nächstes Projekt sie in das Förderzentrum nach Zeulenroda führt. „Ich dachte: Oh, Gott. Was erwartet mich wohl?“, sagt sie. Wie stark sind die Schüler beeinträchtigt? Lassen diese Schüler sich überhaupt etwas beibringen? Was ist, wenn ich nicht zu ihnen durchdringe? Solche Fragen gingen ihr durch den Kopf.

Nach dem die Projektwoche, die mit der Aufführung eines Programms mit dem Titel „Wunderschöne Winterwelt“ am Mittwoch ihr Ende fand, haben sich ihre Befürchtungen in keinem Punkt erfüllt. „Manchen Schüler merkst du den Förderbedarf gar nicht an. Falls doch, fällt sofort auf, dass die Betreuung und die Bedingungen hier genau auf sie zugeschnitten sind“, sagt sie.

Das liegt unter anderem daran, dass die Schüler in den Grundfächern Deutsch und Mathe an der Förderschule nicht nach Klassenstufen unterrichtet werden, sondern die Zusammensetzung der Kurse an den Fähigkeiten und Bedürfnissen ausgerichtet ist. Am ersten Tag hospitierten die beiden Erzieherinnen in spe. Dabei merkten sie schnell, dass das Lesen nicht zur Stärke ihres Kurse gehört. Also überlegten sie sich für das Programm etwas anderes.

Ganz nach dem Motto der Schule „Schatzsuche statt Fehlerfahndung“. An der Schule lernen Kinde rund Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigung. Manche haben eine schwere geistige Beeinträchtigung. Manche Lern - oder Aufmerksamkeitsdefizite. „Aber es lässt sich bei jedem Schüler ein Talent entdecken“, sagt Celine Dannehl. Sie hatte vor allem vor den fachlichen Anforderungen Angst. „Aber ich habe hier schnell gemerkt, dass die pädogischen Methoden für Schüler mit Förderbedarf sehr gut ausgearbeitet sind“, sagt sie.

Für Elke Adomeit-Schäfer, Lehrerin am Förderzentrum Zeulenroda und Projektverantwortliche, haben solche Kooperationen zweierlei Sinn. „Wir wollen einerseits zeigen, dass unsere Schüler hier mehr drauf haben, als die Menschen denken“, sagt sie. Vorurteile würden immer nur entstehen, wenn kein Wissen über eine Sache besteht. Abbauen lassen sie sich nur durch den direkten Kontakt und Austausch.

Die Zusammenarbeit mit den Erziehern der Berufsschule sei aber auch Teil der Nachwuchsgewinnung für die Schule. Bei Marie Rohleder scheint, dies schon gefruchtet zu haben. „Meine Meinung hat sich um 180 Grad gedreht. Ich könnte mir auch vorstellen, später mal im Bereich der Sonderpädagogik zu arbeiten“, sagt sie.