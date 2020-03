Kulturforum in Zeulenroda-Triebes

Fast könnte man denken, dass der Coronavirus den tollen Plänen rundum das Leben in der Kreuzkirche in Zeulenroda einen Strich durch die Rechnung macht. Doch so aussichtslos ist es gar nicht. Schließlich gibt es noch das Internet und es gibt ein Leben nach dem Virus. Aufgeschoben bedeutet nicht, dass die Pläne zunichte sind. Hier greift das private Engagement für die Allgemeinheit der Bürgern der Stadt Zeulenroda-Triebes und ihre Gäste.

Einen Anlaufpunkt für ein Kulturforum zu bieten, dieses Ansinnen haben engagierten Bürgern aus Zeulenroda-Triebes schon lange. Die Kreuzkirche in Zeulenroda bietet sich dafür an. Diesen Gedanken hatte auch der Zeulenrodaer Michael Glock. Der Zeulenrodaer Firmeninhaber, Vereinschef und Stadtrat kurbelte eine Initiative an, die bei vielen Bürgern der Stadt nicht nur auf offene Ohren stieß, sondern sofort begeisterte Menschen aus den verschiedensten Kreisen des täglichen Lebens und des Genre in den Bann zog.

Ein Team hat sich gefunden mit klaren Vorstellungen und vielen Idee

Jetzt hat sich ein Team zusammengefunden aus Mitgliedern, die ihre Stadt im Bereich Kultur wieder etwas bieten möchte. „In Greiz lebt die Kultur. Die haben so viele verschiedene Möglichkeiten, da hängt Zeulenroda weit hinterher“, so Michael Glock. Der Grundgedanke: „Da für die geschlossene und bautechnisch gesperrte Stadthalle für die Zeulenroda-Triebes in absehbarer Zeit kein positives Ereignis zu erwarten ist, wollen wir die Räumlichkeiten der Kreuzkirche nutzen, um aufzuholen, was in den vergangenen Jahren in der Stadt kaputt gegangen ist, wenigstens in kleinen Teilen“, so Glock. Dabei soll in der Kreuzkirche ein Kulturforum installiert werden. Die Kreuzkirche übernimmt die Aufgabe als Veranstaltungsort.

Die Idee, die Kultur in der Stadt zum Leben zu erwecken, zog schnell weitere Leute an. Rainer Marofke, Thomas Fleischer, Stefan Raddatz und viele mehr. Sie alle, wollen nun einen Verein gründen, der Kleinkunst ebenso wie Musikveranstaltungen, Lesungen, Vorträge, Schauspiel und alles was das breite Spektrum an Kultur bietet, wieder eine Bühne gibt. Die Ideen und klare Vorstellungen sprudeln bei den Initiatoren.

Für die, bei denen nun das Interesse geweckt wurde, sollte es am 27. März eine erste Veranstaltung geben. Hier sollte nicht nur Kultur geboten werden, sondern auch über das Ansinnen der Vereinsgründung und den Vorstellungen gesprochen werden. Die Veranstaltung musste wegen dem Coronavirus abgesagt werden. Es wird sie trotzdem geben, eben nur zu einem späteren Zeitpunkt. Doch weitere Informationen gibt es trotzdem auf der Homepage unter www.viva-kulturforum.de. Und wer noch seine Idee einbringen will, der kann eine Mail schreiben an info@viva-kulturforum.de