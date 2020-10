Kunsthandwerker in Greizer: Der erste Markt seit Februar

Das Kunsthandwerk sei für ihn ein Hobby. „Das ist auf dem Mist von Freunden gewachsen, die sagten: Verkauf doch mal dein Zeug“, sagt Heiko Kaul. Der Zoghauser ist auf die Einkünfte aus dem Verkauf seiner Holzkreationen nicht angewiesen. Trotzdem habe es ihn unglaublich gefreut, als vor ein paar Wochen der Anruf aus der Vogtlandhalle kam. „Es ist für mich der erste Markt seit Februar“, sagt er.

So ähnlich ist die Stimmung auch unter den übrigen Händler beim Handarbeitstag, der am Samstag in Greiz stattfand. Normalerweise ist die Traditionsveranstaltung eng mit dem Neustadtfest verknüpft. Aber Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

„Als vor ein paar Wochen die Entscheidung anstand, ob der Handarbeitstag auch ausfällt, sagten wir: Komm wir versuchen es“, sagt Undine Hohmuth, Leiterin der Vogtlandhalle in Greiz. Als sie die Liste der Händler durchtelefoniert, habe überall große Freude geherrscht.

400 Besucher trotz Masken- und Registrierungspflicht

Denn der größte Teil der Märkte fiel in diesem Jahr aus. Viele kleine Unternehmen wissen nicht, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Die Märkte sind für die Kunsthandwerker ein zentrales Standbein und auch wenn viele übers Internet verkaufen – die Ausfälle lassen sich damit nicht kompensieren.

„Es ist schön, wieder da zu sein“, sagt auch Ines Münzner vom Museums- und Ferienhof Waltersdorf. Sie hat Handarbeit mit herbstlichen Charakter mitgebracht. „Die Kunden waren sehr aufgeschlossen und froh, dass mal wieder ein Markt stattfand“, sagt sie. Rund 400 Besucher zählte die Vogtlandhalle am Ende des Tages. Trotz Masken- und Registrierungspflicht. „Die Besucher waren sehr verständnisvoll“, so Undine Hohmuth.

Nun blicken die Kunsthandwerker gespannt auf die Weihnachtsmärkte. „Das ist die wichtigste Zeit im Jahr“, sagt Heiko Kaul. Obwohl sie nach aktuellem Stand mit strengen Auflagen wohl erlaubt sind, zögern viele Städte und Gemeinden noch.