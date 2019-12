OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch (links) übergibt die Auszeichnung an Axel und Carmen Breitzke, die mit ihrem Unternehmen Gärten und Grünanlagen gestalten.

Unternehmen in Ostthüringen Landschaftsgärtner aus Stelzendorf stolz auf Anerkennung

Als bekannt wurde, dass sie den Quartalspreis der OTZ-Reihe „Unternehmen in Ostthüringen“ gewonnen haben, hätte das Telefon gar nicht mehr still gestanden, sagt Carmen Breitzke. Kunden, Geschäftspartner aber vor allem Kollegen aus der Branche hätten sich gemeldet. „Es ist vor allem schön, für unsere Leistungen im Ausbildungsbereich diese Anerkennung zu erhalten“, sagt Axel Breitzke. Denn die Landschaftsgärtner hätten es wie viele Kollegen aus dem Handwerk nicht leicht, geeigneten Nachwuchs zu finden.

Sie müssen sich also etwas einfallen lassen, um junge Menschen für den Beruf zu begeistern. Vor allem ein Satz im Artikel aus dem Sommer habe für Aufsehen gesorgt. „Die Naturberufe sind gelebte Nachhaltigkeit“, hatte Carmen Breitzke damals für den vielfältigen Beruf geworben. In Zeiten, in denen sich junge Menschen für Natur und Klimaschutz engagieren, sei ein praktischer „grüner Beruf“ genau das Richtige, um Idealismus mit Praxis zu untermauern.

Die Werbung für das Berufsfeld habe bereits erste Früchte getragen. Denn die Tine unter dem Ausbildungsvertrag für das kommende Jahr ist bereits trocken. Nach einem absolvierten Praktikum entschied sich eine junge Weidaerin dazu, eine Ausbildung im Unternehmen zu absolvieren. „Sie will anschließend studieren. Wir konnten sie jedoch überzeugen, erst einmal praktische Erfahrung im Beruf zu sammeln“, sagt Axel Breitzke.

Die Argumente scheinen auch bei der Jury, Eindruck gemacht zu haben. Wie OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch bei der Übergabe der Urkunde betonte, spielten Faktoren wie Nachhaltigkeit, Ausbildung und soziales Engagement für das Fachgremium eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. „Das Votum fiel in diesem Quartal sehr eindeutig aus“, sagt er.

Seit 2014 stellt die Ostthüringer Zeitung jeden Montag ein Unternehmen aus der Region vor. Unabhängig von Branche oder Größe. Als einer von vier Quartalssiegern haben sich die Landschaftsgärtner aus Stelzendorf automatisch für den Jahresentscheid 2019 qualifiziert. Die Entscheidung wird im Mai des kommenden Jahres bekannt gegeben.

Das trifft sich gut. Denn gedanklich sind die Breitzkes ohnehin schon im Kalenderjahr 2020 angekommen. „Wir machen jetzt noch eine große Weihnachtsfeier im Ort und dann geht es für uns und unsere Mitarbeiter in den Urlaub“, sagt Axel Breitzke. Die Wintermonate seien im Garten- und Landschaftsbau eher ruhig. „Wir nutzen den Januar und Februar vor allem für Fortbildungen unserer Mitarbeiter“, sagt Carmen Breitzke. Ab März geht es dann wieder richtig los. Dann steht im kommenden Jahr unter anderem die Begrünung der Ferienhaussiedlung Manoah, die am Zeulenrodaer Meer entsteht, auf dem Programm.

Ein Projekt, das genau in die Firmenphilosophie passe. Mit bunten Blühwiesen, heimischen Saatgut und einem Fokus auf Artenvielfalt stehe der Aspekt der Nachhaltigkeit bei der Gestaltung im Vordergrund. Auch das Projekt, einen Lehrgarten für Schüler einzurichten, sei auf einem guten Weg.