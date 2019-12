Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langenwetzendorf: Die wichtigsten Fakten zum Haushalt 2020

Die Mitglieder des Gemeinderates in Langenwetzendorf haben in der Sitzung am Montag, den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Gleichzeitig wurde auch der Ausstieg aus dem Haushaltssicherungskonzept beschlossen, weil sich die Einnahmensituation verbessert habe. Wir haben die wichtigsten Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020 zusammen gefasst.

Kosten für Kitas steigen – Gebührenerhöhung wird diskutiert werden

Die durchschnittliche Kinderzahl der fünf Kindergärten in kommunaler Trägerschaft wird sich im Jahr 2020 von 205 auf 212 Kinder noch einmal erhöhen. „Das sind gute Nachrichten“, sagt Bürgermeister Kai Dittmann (CDU). Gleichzeitig steigen aber die Personalkosten für die Kitamitarbeiter weiter. In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Lohnkosten um beinahe Zweidrittel erhöht. Sie betragen im neuen Haushalt circa 2,05 Millionen Euro. Rund 969.600 Euro beträgt der Anteil, den die Gemeinde zahlen muss.

Ursachen sind Tarifsteigerungen und Neueinstellungen. „Wir als Gemeinderat werden nicht umhin kommen, zu diskutieren, wie wir das langfristig refinanzieren. Dabei müssen wir auch eine Gebührenerhöhung in Betracht ziehen“, sagt er. Zuletzt wurden die Beiträge im Jahr 2015 erhöht.

Bauhofmitarbeiter erhalten mehr Geld

Die Angestellten des Bauhofes sollen insgesamt 58.500 Euro pro Jahr mehr erhalten. Eine Überprüfung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Thüringen hatte ergeben, dass mehrere Mitarbeiter in zu niedrige Entgeltgruppen eingestuft waren. Die Einstufungen im öffentlichen Dienst richten sich nach den Aufgaben und Qualifikationen der Mitarbeiter.

Die neu gegründete Fraktion „Ortsteile für Langenwetzendorf“ hatte im Sommer per Antrag eine Überprüfung der Gehälter gefordert. Bürgermeister Kai Dittmann hatte damals gesagt, die Tätigkeiten, die die betroffenen Mitarbeiter übernehmen, würden keine höhere Entgeltgruppe hergeben. Die Überprüfung des KAV kommt nun zu einem anderen Schluss.

Andreas Schneider von der Fraktion „Ortsteile für Langenwetzendorf“ begrüßt die Entscheidung. „Die Arbeitnehmer werden jetzt gerecht entlohnt. Auch wenn viele langjährige Mitarbeiter nun Gewissheit haben, dass sie über Jahre zu wenig Geld erhalten haben“, sagte er. Eine Nachzahlung der Gehälter erfolgt maximal für sechs Monate rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Antragsstellung.

Investitionen vorsichtig kalkuliert – Breitbandausbau soll endlich losgehen

Die größte geplante Investition ist erneut der Ausbau des Breitbandnetzes. Zuletzt gab es immer wieder Verzögerungen, weil die benötigte Fördersumme höher ausfällt, als ursprünglich beantragt. Bund und Land haben in Aussicht gestellt, die zirka 12,5 Millionen Euro teure Maßnahme vollständig zu übernehmen. „Das Land hat uns nun die benötigten Unterlagen geschickt. Jetzt liegt der Ball beim Bund“, sagt Kai Dittmann. Da die Frist am 31. Dezember ausläuft, hoffe er, dass der finale Förderungsbescheid in den nächsten Tagen eintrifft und im nächsten Jahr der Ausbau des Netzes beginnen kann.

Unterm Stich haben es weniger Investitionsmaßnahmen in den Haushaltplan geschafft, als in der Vorberatung angeregt. Die Kürzungen seien erfolgt, weil die Gemeinde noch nicht genau wisse, welche Einnahmen sie im Jahr 2019 erzielt. „Die Streichung von Investitionen aus dem vorläufigen Plan war nötig, um einen ausgeglichen Haushalt herzustellen. Sobald wir wissen, wie hoch die Steuereinnahmen sind, können noch weitere Projekte dazukommen“, sagt Dittmann.

In der aktuellen Fassung eingeplant sind: Neue Ausrüstung für die Feuerwehren sowie der Kauf eines Löschfahrzeuges HLF 20 und der Anbau am Feuerwehrhaus in Wildetaube. Ebenfalls im Jahr 2020 umgesetzt werden soll, die Sanierung des Sportplatzes in Langenwetzendorf. Hier stehen Mittel aus einem Bundesprogramm zur Verfügung. Zudem soll die Ortsdurchfahrt Neugernsdorf geplant, der Straßenbau in der Mühlenstraße vorgenommen und die Buswartehalle am Angerberg realisiert werden. Teichsanierungen in Wittchendorf, Hainsberg und am „Schwaner“ in Langenwetzendorf sind ebenfalls eingestellt. Zudem soll ein Haus in der Mühlenstraße abgerissen und ein Pelletofen für das Dorfgemeinschaftshaus in Hain angeschafft werden.