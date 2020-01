Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langenwetzendorf hält Berga die Tür auf

Zum Jahresauftakt befragen wir Langenwetzendorfs Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) zu den Entwicklungen des vergangenen Jahres und den Aussichten für die Zukunft der Gemeinde.

Herr Dittmann, welche Schlagzeile würden sie sich für das Jahr 2020 über Langenwetzendorf wünschen?

„Breitbandausbau in Langenwetzendorf kann losgehen“. Die könnte bald Realität werden. Wir konnten den Auftrag für den Ausbau der Leitungen vergeben, nachdem es wegen Mehrkosten zu Verzögerungen gekommen war. Nächste Woche führen wir die Gespräche mit dem Anbieter. Es bedarf noch Formalitäten, aber wir sind auf einem guten Weg.

Die letzte Schlagzeile im Jahr 2019 war eine positive Nachricht. Langenwetzendorf ist nicht mehr in der Haushaltssicherung. Was bedeutet das für die Gemeinde?

Wir haben einen größeren Handlungsspielraum, weil wir in der Konsolidierungszeit nur begrenzt investieren dürfen. Die schwierige Haushaltssituation 2016 war besonderen Umstände geschuldet. Durch die antizyklische Berechnung, den Einbruch der Gewerbesteuer und weniger Schlüsselzuweisungen kamen wir in diese Lage.

Kann man dies in Zukunft verhindern?

Es gibt Leute, die befürchten, dass durch den Abzug von Aldi am Daßlitzer Kreuz die Gewerbesteuereinnahmen wieder einbrechen. Allerdings hatte Aldi nur einen Anteil von zwei bis drei Prozent am Gesamtaufkommen. Durch die Neuansiedlung des BMW-Autohauses kommen außerdem Einnahmen dazu, die bereits im zweiten Halbjahr 2019 gezahlt wurden.

Bisher gibt es immer noch keine neue Landesregierung. Unabhängig vom Ausgang: Welches politische Vorhaben sollte unbedingt auf den Weg gebracht werden?

Das Prinzip „Wer bestellt, der bezahlt auch“ sollte in Thüringen wieder Anwendung finden. In der Kinderbetreuung werden seit Jahren Standards und Tarife erhöht. Allerdings wurde die Pauschale, die uns das Land zahlt, nicht entsprechend angepasst. In Erfurt lässt man sich dafür feiern und wir bezahlen den Preis. Das muss sich dringend ändern.

Welche Regierungskonstellation wünschen Sie sich auf Landesebene?

Es wird sich höchstwahrscheinlich eine Minderheitsregierung aus Rot-Rot-Grün bilden. Das wird dann allerdings eine Regierung sein, die fünf Jahre lang regiert und nichts umsetzen kann. Gerade mal vier Prozent des Wahlprogramms der Linken decken sich mit Forderungen aus der konservativen Ecke. Das bringt unser Land nicht nach vorn. Das könnte nur funktionieren, wenn alle Fraktionen Gesetze einbringen und die über Parteigrenzen hinweg abgestimmt wird. Auch gemeinsam mit der AfD. Das sollten sich alle Politiker vornehmen.

Auch in Langenwetzendorf hat sich mit der Gemeinderatswahl im Sommer einiges verändert. Es gibt jetzt quasi eine Opposition mit der Fraktion „Ortsteile für Langenwetzendorf“. Wie bewerten sie die Zusammenarbeit nach dem ersten halben Jahr?

Was mich irritiert, sind die zwei Mitglieder, die für Linke und AfD im Wahlkampf angetreten sind. Beide distanzieren sich von den Parteien, für die sie sich haben aufstellen lassen. Das erweckt für mich vor allem beim Herrn Ebert, der für die AfD antrat, den Eindruck, als habe man die drei Buchstaben nur als Lockmittel benutzt.

Die Fraktion reicht viele Anträge ein und fordert viele Erklärungen. Ist das nicht gelebte Demokratie?

Das sehe ich auch so. Allerdings würde mir eine konstruktivere Arbeitsweise mit Einzelnen wünschen und nicht immer nur Populismus. Ich würde mir wünschen, dass auch mal im Vorfeld nachgefragt wird und nicht immer nur die Polarisierung im Gemeinderat gesucht wird. Denn grundsätzlich kann ich im Gemeinderat auf eine komfortable Zweidrittelmehrheit bauen, weil die restlichen Mitglieder über Parteigrenzen hinweg denken. Es wäre auch im Interesse der angesprochenen Personen.

Gerade ist ein Jahrzehnt zu Ende gegangen. Schauen wir doch noch mal zehn Jahre in die Zukunft. Wie würden Sie den Satz beenden. Im Jahr 2030 ist Langenwetzendorf eine Gemeinde...

...die sich das bewahrt, was sie sich bisher geschaffen hat. Das war schon vor zehn Jahren das Motto und es ist uns gelungen. Ich mache das mal an Beispielen fest. Unsere freiwilligen Leistungen – wie Freibad und Begegnungsstätte – müssen erhalten und der gute Kontakt zu den Unternehmen weiter gepflegt werden. Mit dem Bundesprogramm das uns bis 2023 begleiten wird und über das Freibad, Sportplatz und Turnhalle in Wildetaube in Schuss gebracht werden, erwischen wir einen ganz guten Start in das Jahrzehnt. Ganz wichtig ist es, schnell weitere Bauplätze zu schaffen. Es gibt ein absolutes Manko an Wohnräumen. Viele junge Familien suchen Häuser hier auf dem Land. Um dem demografischen Wandel zu begegnen ist dies unbedingt nötig. Dabei wird auch entscheidend sie, wie es mit Berga und uns weitergeht...

Was steht da an?

Berga wird in den nächsten zwei oder drei Jahren unter 3000 Einwohner rutschen. Damit hätten sie keine hauptamtliche Verwaltung mehr. Eine Fusion wäre sinnvoll. Die Leute würden davon wenig merken, aber es hätte viele Vorteile, eine gemeinsame Verwaltung und vielleicht auch eine zusammenhängende Gemeinde zu schaffen.