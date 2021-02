Auch wenn im Vorfeld darum gebeten wurde, die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen, kann am Sonntag im Wahllokal abgestimmt werden.

Langenwetzendorf. Zehn Fragen an Kai Dittmann (CDU) und Olaf Ebert (parteilos).

Langenwetzendorf hat am Sonntag die Wahl

Am Sonntag, 21. Februar, wird in Langenwetzendorf ein neuer Bürgermeister gewählt. Neben dem Amtsinhaber Kai Dittmann (CDU) tritt der Einzelkandidat Olaf Ebert bei der Wahl an. Wir haben beiden Kandidaten dieselben Fragen gestellt und stellen Sie jeweils kurz vor.