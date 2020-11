Langenwetzendorf verlegt Verwaltungssitz ans Daßlitzer Kreuz

Der Verwaltungssitz der Gemeinde Langenwetzendorf soll voraussichtlich zum April oder Mai 2021 in ein neues Objekt „Daßlitzer Kreuz 4“ verlegt werden. Der Gemeinderat hat dem bereits zugestimmt. Als Gründe führt die Gemeinde einerseits die Notwendigkeit und gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung von Barrierefreiheit an. Barrierefreiheit meint, dass Menschen mit Behinderungen der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen ohne fremde Hilfe oder besondere Erschwernis gewährt werden muss.

An dem alten Objekt auf dem Platz der Freiheit wäre ein solcher Umbau aufgrund der baulichen Situation nur mit hohem finanziellen Aufwand umsetzbar gewesen, teilt die Gemeinde mit. Außerdem würden dadurch, dass sich auch noch Mietwohnungen im Objekt befinden, die nicht direkt vom Verwaltungsbereich abgetrennt sind, Probleme mit den Vorgaben des Datenschutzes bestehen. Außerdem wären wohl in absehbarer Zeit umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem alten Gebäude nötig gewesen. So wären bestimmte Verwaltungsbereich für sechs Monate nicht nutzbar gewesen.

All diese Gründe hätten unter anderem für einen Umzug des Verwaltungssitzes gesprochen. Das Gebäude liegt im Gewerbegebiet Daßlitz. Dort könne nun Barrierefreiheit für Besucher und Verwaltung garantiert werden. Zudem befinde sich das Gebäude zentral in der Mitte der Gemeinde mit ihren 15 Ortsteilen.