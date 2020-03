Langenwolschendorf senkt die Gewerbesteuer

Mit dem Beschluss des Haushaltsetat für die Gemeinde Langenwolschendorf wurde durch die Gemeinderatsmitglieder ebenso der Beschluss gefasst, dass die Gewerbesteuer von 395 Prozent auf 200 Prozent gesenkt wird.

Möglich wurde das, durch die Ansiedlung eines weiteren Gewerbebetriebes in der Gemeinde und die dadurch zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen. Die Firma NGM Fibernetwork KG wird sich in der Gemeinde Langenwolschendorf ansiedeln. Der Vertrag besteht seit dem 1. März. Projektmanager der Firma, die in Aubstadt angesiedelt ist, ist Thomas Harihausen, ein Langenwolschendorfer. Er möchte in seine Heimatgemeinde zurückkommen. Doch hat er eine Bedingung an seine Rückkehr geknüpft: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer muss auf die ursprünglichen 200 Prozent gesenkt werden.

Erst 2019 hatte die Gemeinde aus der Not heraus die Gewerbesteuern auf 395 Prozent angehoben. Ein offener Betrag in Höhe von rund 14.000 Euro schlug zu Buche. Der resultierte aus der Bedarfsplanung des Kindergartens. Wollte man den Kindergarten im Ort behalten und auch, dass weiterhin frisch gekocht wird, mussten finanzielle Mittel akquiriert werden. Die konnten nur durch die zu erwarteten Mehreinnahmen aus der Anhebung der Hebesätze aktiviert werden.

Sollten die Gewerbesteuern der sich angesiedelten neuen Firma doch nicht so sprudeln, wird die Gemeinde erneut reagieren müssen, so Langenwolschendorfs Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU).

Für dieses Jahr wurde im ausgeglichenen Verwaltungs- und Vermögengenshaushalt des Gemeindeetats die Anschaffung neuer Ausrüstung für die Atemschutzträger der Freiwilligen Feuerwehr Langenwolschendorf in Höhe von 12.000 Euro eingestellt und für ein neues Spielgerät auf dem Spielplatz am Gemeindeamt 10.000 Euro. Entwässerungskosten für die neu gebaute Straße Hofbeunte schlagen mit 20.000 Euro zu Buche.

Ein neues Gerät für die Grünpflege im Dorf für einen Mulcher, um die Abfälle gleich vor Ort wiederverwenden zu können, muss gekauft werden. Das alte Gerät hat viele Jahre auf dem Buckel und verursachte hohe Reparaturkosten.