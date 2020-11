Lebenshilfe Zeulenroda: Seit 30 Jahren Helfer und Begleiter

Eigentlich sollte das 30-Jährige Bestehen in der Lebenshilfe Zeulenroda am 3. November groß gefeiert werden. Aber die aktuelle Pandemie-Situation erlaubt dies nicht. Dennoch ließen es sich Vorstand und Geschäftsführung am Dienstag nicht nehmen, eine kleine Aufmerksamkeit für Belegschaft, Bewohner und Tagesgäste zu organisieren. So gab es für jede Abteilung einen Kuchen als Dankeschön für das Engagement in diesen Zeiten. „Die Party wird nachgeholt“, versprach Torsten Jung vom Vorstand. Gerne hätte man den Gästen einen Einblick in vielfältige Arbeit und Geschichte gewährt.

Die Lebenshilfe Zeulenroda wurde 1990 von Eltern behinderter Kinder gegründet. Heute sind unter dem Dach der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen unterschiedliche Hilfs-, Betreuungs- und Förderangebote sowohl für behinderte Menschen als auch für Kinder, Jugendliche und Familien zu finden. „Unsere Mitarbeiter machen das möglich. Es ist gerade jetzt wichtig für Menschen, die Hilfe brauchen da zu sein und unseren Kindern ein schönes Zuhause zu bieten“, sagt Geschäftsführerin Manuela Voigtmann. Als 1990 nach einem freien Träger für das Kinderheim in Zeulenroda gesucht wurde, bekam die Lebenshilfe Zeulenroda den Zuschlag. Heute zählen zu den Bereichen der Lebenshilfe eine Einrichtung für besondere Wohnformen für Erwachsene mit geistiger und körperlicher Behinderung, eine Wohngemeinschaft mit Betreuung, eine Tagesbetreuung für Erwachsene mit Behinderungen sowie ein familienentlastender Dienst. Aber es gibt auch eine Tagesbetreuung für Heranwachsende als Hilfe zur Erziehung. „Es ist gerade allles nicht so leicht, aber wir machen das Beste draus“, sagt Bettina Spörl, Leiterin der Tagesgruppe. Obwohl Sport- und Freizeitangebote wegfallen, seien Eltern und Sprösslinge froh, dass das Angebot während der Pandemie fortbesteht. „Wir werden das auch weiter gewährleisten“, so Torsten Jung.