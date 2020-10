Leidenschaft für Musik prägt Generationen in Zeulenroda

Am Sonnabend erlebten die Zeulenrodaer einen Abend in der Dreieinigkeitskirche, den es in dieser Form wohl noch nie gab. Initiiert und organisiert durch das Team der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ in Gemeinschaftsarbeit mit dem Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Zeulenroda-Triebes, Stefan Raddatz, war dieser zustande gekommen.

Ein paar aktuelle, aber vor allem ehemalige Schüler der vergangenen 30 Jahre waren eingeladen zum Musizieren. Dass sie so zahlreich kamen und durch ihre Musik ein abendfüllendes Programm gestaltet werden konnte, hatte wohl selbst Anne Pfau, die Leiterin der Musikschule, nicht erwartet.

Umso mehr aber freute sie sich darüber, dass aus den Schützlingen Männer und Frauen geworden sind, die fest im Leben stehen. Viele von ihnen sind der Musik auch auf ihrem Berufsweg treu geblieben. Sie sind heute als Pädagogen in dem Fach Musik tätig, spielen in kleinen und großen Orchestern oder pflegen das musikalische Spiel neben einem Mathematik- oder Chemiestudium.

„Sie haben das Instrument während ihres Berufsweges nicht in die Ecke geschmissen“, sagte Anne Pfau während ihrer erfrischend lockeren Moderation am Abend.

Zudem kam an diesem Abend noch etwas deutlich hervor: Es entstanden Familienprojekte. Während Mütter oder Väter schon Unterrichts in der „Fritz Sporn“ nahmen, erlernen die Kindern nun auch ein Instrument an der Musikschule. Gemeinsam wurde an diesem Abend musiziert auf der Quer- oder Blockflöte, an der Gitarre sowie am Klavier.

Familien musizieren zusammen

Das Motto des Abends: „Kinder, wie die Zeit vergeht“ wurde vollends erfüllt. So wie die Familie Beetz aus Zeulenroda, von der Oma, Eltern und Kinder gemeinsam in die Dreieinigkeitskirche kamen, war es bei vielen zu erleben. Mutter Anna Beetz spielte gemeinsam mit ihrer Tochter Flöte, begleitet von Anne Pfau.

Die Schwestern Maria und Christin Liebergesell bedienten das Klavier vierhändig. Junge Männer, die allesamt studieren oder sich in Ausbildung befinden, haben sich spontan zu einer Band zusammengefunden und viele weitere zeigten ihr Können.

Was für die Schulleiterin ein besonderer Grund zur Freude war, dass sich die Musiker des ehemaligen großen Zupforchesters nicht nur für den Abend wieder zusammengefunden haben, sondern zukünftig wieder öfters zusammen spielen wollen.

Kurzum, die Freude am Musizieren, am gemeinsamen Spiel, am Zuhören und Genießen, war bei allen an diesem Abend zu spüren. Es war ein wundervoller Abend, auch unter Corona-Bedingungen, mit einer schönen Idee, die nach einer Fortsetzung ruft.