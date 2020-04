Leitlitzer Straße in Zeulenroda wird aufgehübscht

Die Baumaßnahme in der Leitlitzer Straße in Zeulenroda gehen zügig voran. Bis zum 18. April ist die Straße ab Kreuzung Leitlitzer Straße/ Plauener Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, weil hier der Straßenbelag erneuert wird. Am 18. April soll die Baumaßnahme, die vom Baubetrieb Karlen & Kraske aus Pahren durchgeführt wird, abgeschlossen sein und die Straße für den Fahrzeugverkehr wieder geöffnet sein.