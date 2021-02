Lichtblick wird überschattet

Es war wie ein Lichtblitz, als der Weißendorfer Gerhard Michel sagte, dass das Internet in Weißendorf aber auch in der Triebeser Regelschule wunderbar mitspielen würde. Denn gerade der Ausbau des schnellen Internets ist stetig wieder Thema im Stadtrat von Zeulenroda-Triebes. Doch nicht nur hier, denn Henning Rasym, Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung, könnte wohl ein Lied von dieser Problematik singen. Im Internet werden für das Wort Problematik auch solche verwendet wie Schwierigkeit, Bürde oder Hindernis. Ich glaube, dass alle drei Wörter voll zutreffend sind. Denn wenn ich an die vergangenen Jahre denke, wie oft Anfragen der Stadträte gestellt wurden, wie oft an uns als Zeitung das Problem mit dem Internet herangetragen wurde, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es wahrlich eine Bürde ist. Und das nicht nur für Schüler, die gerade jetzt in der Pandemie für die schulischen Aufgaben ein schnelles Internet und natürlich auch privat dringend benötigen. Doch auch wenn es in der Regelschule Triebes gut funktioniert, so ist es leider nicht überall so. Von Müttern mit schulpflichtigen Kindern höre ich immer wieder, dass sie am frühen Morgen sich ins Netz einloggen, die Aufgaben für ihre Kinder herunterladen, damit die dann, wenn digitaler Schulanfang ist, auch arbeiten können. Da kann ich Gerhard Michel nur beipflichten: Die Menschen tun nur das, was sie gerade benötigen“. Leider, denn sonst hätte man die vergangenen Jahre effektiver genutzt, um mit dem Fortschritt Schritt zu halten und nicht zig Vergaben und Konferenzen durchgeführt, um endlich mal einen Verantwortlichen zu benennen, der die Leitungen plant. Deshalb sind sie aber trotzdem noch nicht überall verlegt.