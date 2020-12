Löschteich Schönbrunn: Schadstoffe und Wassernot

Zeulenroda-Triebes. Ein Brand vor einigen Jahren deutete an, was im schlimmsten Fall passieren kann.

Ortsteilbürgermeister Andreas Rosenbaum aus Bernsgrün ist besorgt. „Uns fehlt im Brandfall das Wasser“, sagt er. An der tiefsten Stelle sei der Löschteich in Schönbrunn gerade mal noch 50 Zentimeter tief. Weil Pflanzen vom Uferbereich ins Wasser dringen und den Teich überwuchern. Schlamm hat sich am Boden abgesetzt. Der Teich droht zu verlanden. Wie gefährlich das sei kann, zeigte ein Feuerwehreinsatz vor einigen Jahren. Im benachbarten Vier-Seiten-Hof brannte der Stall. Weil das Wasser im Teich damals schon knapp war, musste die Feuerwehr das verwendete Löschwasser zurückführen, um den Brand zu löschen. „Sonst wäre das Wasser nach einer halben Stunde alle gewesen“, so Rosenbaum.