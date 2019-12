Zeulenroda-Triebes. Privater Investor will Gebäude in Zeulenroda-Triebes kaufen, um so das Kinder- und Jugendballett kess erhalten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lösungsvorschlag für kess und das Freizeitzentrum in Zeulenroda-Triebes

Für das Freizeitzentrum in Zeulenroda-Triebes, deren Schließung im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt geplant ist, bietet ein privater Investor aus der Stadt einen Lösungsvorschlag an. Er würde das Haus für 100.000 Euro kaufen mit folgender Option: Die Kaufsumme fließt in den kommenden fünf Jahren an kess.

Kess wäre für fünf Jahre abgesichert Das bedeutet, der Personalkostenzuschuss für die Leiterin des Kinder- und Jugendballetts in Höhe von 13.000 Euro jährlich plus die Betriebskosten in Höhe von 7000 Euro werden aus der Kaufsumme finanziert und somit gesichert. Damit hätte die Stadt Zeulenroda-Triebes keine finanziellen Aufwendungen für das Gebäude Freizeitzentrum Zeulenroda in der Straße Am Puschkinpark und kess könnte ihre bisherigen Räume, den Saal ebenso wie die Räume, in denen sie ihre Accessoires, Kleidung und Utensilien aufbewahrt werden, weiterhin nutzen können, ohne den Stadthaushalt zu belasten. Der Investors: „Wir können die Stadt nicht platt machen und brauchen eine Zukunft.“ (hhe)